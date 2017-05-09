Kiprianu Anastasiadis’i Değişmekle Suçladı Ve Uyardı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi “taraflardan birinin tezlerini benimsemekle” suçladığı açıklaması üzerine, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’i, başkanlık seçimleri öncesinde “tamamen değişmekle” suçladı. Güney’de Anastasiadis’e “evzon (efsun askeri) eteği giydi” suçlaması da yapıldı, Rum Sözcü suçlamaları “hakaret” diye niteledi.

HRİSTODULİDİS: “BAŞKAN EVZON ETEĞİ GİYDİ DEMEK HAKARETTİR”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi “taraflardan birinin tezlerini benimsemekle” suçladığı açıklaması üzerine, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’i, başkanlık seçimleri öncesinde “tamamen değişmekle” suçladı. Güney’de Anastasiadis’e “evzon (efsun askeri) eteği giydi” suçlaması da yapıldı, Rum Sözcü suçlamaları “hakaret” diye niteledi.

Haravgi “Başkan Anastasiadis Seçimler Uğruna Değişiyor… AKEL Genel Sekreteri Halkın Bu Değişimi Pahalıya Ödememesini Diliyor” başlıklı haberinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Anastasiadis’i “başkanlık seçimlerini ve şahsi ilgisini gelecek nesillerin çıkarının üzerinde tutmakla” suçlayarak bunun “Kıbrıs için felaket olacağı” uyarısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kiprianu, ABD Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Anastasiadis’in bu değişiminin tam da müzakere masasında küçük de olsa yakınlaşma olduğu bir zamanda gerçekleştiğini belirtti ve “Biz, var olan bu ilerlemeyi büyütmeye ve olguları çözüme doğru yönlendirmeye çabalamalıydık” dedi. Kiprianu, Rum halkını da “Kıbrıs sorununda strateji değişikliği isteyen siyasi partilerin “maharetlerine” tepki göstermeye çağırdı.

“Prosedürün bugün duracağını ve 2018 başkanlık seçimlerinden sonra, kimin seçileceğine bağlı olarak, bugün bırakılan yerden yeniden başlayacağını sanıyorsak siyasi saflarız” diyen Kiprianu Toprak’ta, Rum yönetimi başkanlığına her kim seçilirse seçilsin, işini daha da zorlaştıracak çok olumsuz gelişmeler olacağı uyarısında da bulundu.

Kiprianu “Sayın Anastasiadis Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı ile her türlü anlaşmazlığının, BM ile ilişkilerimizde sorun olmaması için, kapalı kapılar arkasında çözülmesi gerektiğinde ısrar etmişti. Muhalefetteyken söylediklerini şimdi seçimler yaklaşınca unuttu, tamamen değişti. Dilerim bu değişimi Kıbrıs ve Kıbrıs halkı pahalıya ödemez” dedi.

AKEL Genel Sekreteri Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’inde egemenlik haklarını kullanmasının çok önemli olduğunu” savunarak 2010’da, Hristofyas döneminde sondajları ileri götürdüklerini, Türkiye tepki gösterdiğinde, Rusya Federasyonu başta olmak üzere uluslararası toplumdan tepki geldiğini oysa 2014’te Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Akdeniz’de seyrettiğinde hiçbir tepki gelmediğini belirterek “bu bizi kaygılandırmalı” dedi.

Politis Kiprianu’nun açıklamasını “Andros Halk Tepkisi İstiyor… Başkanlık Seçimlerine Kadar Geç Olacak Dedi ve Anastasiadis’e Sert Tepki gösterdi” başlıyla aktarırken, “Müzakereden Kaçan Biz Değiliz” başlığı altında da Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’un Kiprianu’ya cevap açıklamasına yer verdi.

Habere göre Viktoras Papadopulos yazılı açıklamasında, “önemsiz bir atıf yüzünden müzakere masasından iki ay ayrılan Başkan Anastasiadis değil” dedi. Anastasiadis’in “ilerleme olması için daha çok siyasi irade ve iyi niyetle masada olduğunu” söyleyen Papadopulos, “Kabul edilemez Türk taleplerini aşması ve Türk tehditlerini bertaraf etmesi için takviye edileceğine Kıbrıs Rum siyasi partileri tarafından, ilerleme olmamasından sorumlu tutuluyor ve seçim kampanyasını planlamakla suçlanıyor” dedi.

“BAŞKAN EVZON GİYDİ DEMEK HAKARETTİR”

Öte yandan Fileleftheros “Macron Ekim’de Kıbrıs’ta… Sözcü: Başkan Evzon Giydi Demek Hakarettir” başlıklı haberinde ise Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in, Rum tarafında Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki tavrı için son günlerde yapılan “seçimler ışığı altında, evzon eteği giydi” yakıştırmasını “hakaret” diye nitelediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis “Bu tür sözler Başkan’ın Kıbrıs sorununun çözümünü istemediği, çözüm istemeyen ve daha katı müzakere isteyen Rumları cezbetmek istediği anlamına gelir. Başkan evzon giymiş olsa neden çözüm için uğraşsın?” dedi.

Eleştiriye saygılı olduklarını, eleştirinin bazı durumlarda yardımcı olabileceğini ancak dikkatli olunması gerektiğini de söyleyen Hristodulidis “Evzon söylemleri Kıbrıs Türk tarafınca istismar edilerek Başkan’a eleştiri veya baskı yapmak için kullanılabilir” uyarısında bulundu.

Hristodulidis, Anastasiadis’in Eide’ye yönelik sert eleştirilerini değerlendirirken “Eide çerçevenin dışına çıktığında, Başkan’ın, kendisini gerçeklere döndürme yönündeki tavrı nettir” dedi ve Eide’nin selefi Aleksander Downer’in de Anastasiadis’in faaliyetleri sonucu görevden uzaklaştırıldığını savundu.

Anastasiadis’in, şu anda Eide’yi “uzaklaştırma kararı veya niyeti olmadığını” da belirten Hristodulidis, “önemli olan Özel Danışman’ın işleyiş çerçevesidir” dedi, özetle şunları ekledi:

“Sorunlar, uzaklaştırılmasıyla çözülmez. Guterres’e mektupta ifade edilen sorun, Türkiye’nin, diyaloğu olumsuz etkileyen tavrı ve hareketleridir. Ana kaygımız Eide değil Türkiye’nin davranışıdır.Türkiye’ye yapılan bütün atıflarda Özel Danışman’ın sözlerine de atıf yapılıyor”

Rum Sözcü ayrıca yeni Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Ekim ayında Rum tarafında düzenlenecek “Güney Avrupa Ülkeleri Toplantısı”na katılmak üzere Rum tarafına gideceğini de açıkladı.

Hristodulidis’e DİKO’dan, “Başkan’ın evzon giydiği iddiasını reddetmeye çalışırken Kıbrıslı Rumların ezici çoğunluğunu haksız yere suçluyor” cevabı geldi. DİKO tarafından yapılan açıklamada, “Sözcü, dönüşümlü başkanlığı, Türk garantileri ve Türk askerinin kalmasıyla ilgili geçici hükümleri, Kıbrıslı Türklerin sayısal eşitliğini ve veto hakkını, bütün TC kökenlilerin kalmasını, Türk vatandaşları için 4 özgürlüğün uygulanmasını, Toprak’la ilgili Türk haritasını veya Mülkiyet’teki duygusal bağı kabul etmeyenler çözüm istemiyor mu, söylesin” vurgusu yapıldı.

Gazete, Espen Barth Eide’nin davranışını sert dille eleştiren Rum siyasi partilerinin, “gecikmeli” bulmalarına rağmen Anastasiadis’in Eide’yi eleştirmesini kutladıklarını yazdı.

Habere göre Vatandaşlar İttifakı Anastasidis için “İyi politikacı, panikle koşup evzon giyen değil, kimsemin (evzon) giymesi gerekmesin diye vatanı ve halkı koruyacak tedbirler alandır. Anastasiadis Eide’yi çok önceden Genel Sekreter’e şikayet etmeliydi” dedi.

Ekologlar “Başkan, Eide’nin Türkiye lehindeki tek taraflı rolünü şikayet etmekte geç kaldı. Değiştirilmesini istediğimizde DİSİ ve AKEL tarafından, müzakerelerin altını oymakla suçlanmıştık” ifadelerini kullandı.

(ŞA/HÖ)