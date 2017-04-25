Kiprianu: “anastasiadis Büyük Dönüşe Hazırlanıyor”

“KAMUOYUNU, SORUMLULUĞUNU AKINCI’YA ATARAK MUHTEMEL BİR ÇÖKÜŞE HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rum tarafında 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerini düşünmeye ve o temelde hareket etmeye başladığı görüşünü ortaya koydu.

Haravgi’nin “AKEL: Başkan Çözüm Yerine Seçimlere Yöneliyor… A. Kiprianu: Başkan Anastaiadis Büyük Dönüşe Hazırlanıyor” başlıklı haberine göre, Kiprianu Astra radoysuna yaptığı açıklamada, partisinin “Anastasiadis’in müzakerelerde ilerleme konusunda büyük bir kararsızlık içerisinde olduğunu saptadığını, başkanlık seçimleriyle daha yoğun düşünmeye başladığının açık olduğunu” söyledi.

Kiprianu özetle şunları ekledi:

“Başkan Anastasiadis, şahsının da partisinin de, 1993’te, 1998’de ve 2013’te de olduğu gibi başkanlık uğruna değişmeye başladı. Büyük dönüş için zemin hazırlıyorlar. Kamuoyunu, sorumluluğunu Akıncı’ya atarak muhtemel bir çöküşe hazırlamaya çalışıyorlar. Anastasiadis başkanlık seçimlerinin ikinci turunu düşünerek prosedürden kurtulma yolu arıyordu.”

(ŞA/ÖK)