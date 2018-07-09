Kiprianu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

ÇEVRESİNİ ENDİŞELENDİREN RUM SİYASİNİN CİDDİ BİR SORUNU OLMADIĞI BELİRLENDİ

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kooperatif bankasının Hellenic’e satışı için yapılması gereken yasal düzenlemelerin oylanması için meclis genel kurulunda olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Haravgi ve diğer gazeteler Kiprianu’nun halsizlik yaşadığını ve doktorlarının bazı ileri testler için hastaneye kaldırılmasını uygun görmesi üzerine “American Heart Institute” isimli sağlık merkezine kaldırıldığını yazdı.

Habere göre Kiprianu, testlerde endişe verici bir durum ortaya çıkmadığından taburcu edilerek istirahat için evine gönderildi. Siyasiler, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Kiprianu’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

