Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kiprianu: “Mayıs Ayından Önce Çözüm Yok”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs’ta Mayıs ayından önce çözüm olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kiprianu: “Mayıs Ayından Önce Çözüm Yok”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs’ta Mayıs ayından önce çözüm olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

23 Ocak 2016 Cumartesi 12:17
Kiprianu: “Mayıs Ayından Önce Çözüm Yok”
banner238

Kiprianu: “Mayıs Ayından Önce Çözüm Yok”


AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs’ta Mayıs ayından önce çözüm olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Politis gazetesine göre Kiprianu, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevüt Çavuşoğlu’yla görüşmek üzere gittiği İstanbul’da, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Türk akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı bir yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kiprianu, müzakerelerde mülkiyet, toprak ve güvenlik konularında var olan anlaşmazlılara işaret ederek, (Güney Kıbrıs’ta Milletvekilliği seçimlerinin yapılacağı) Mayıs ayından önce bir çözüm olmayacağını söyledi.

Bugün gerçekleştireceği görüşmelerde, iki taraf arasında mesafenin olduğu noktalar ve garantiler konusunu gündeme getireceğini söyleyen Kiprianu, iyimser olup olmadığı sorusu karşısında, buna Davutoğlu ve Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerin ardından yanıt verebileceğini ifade etti.

Kiprianu, ileteceği tezlerin Ulusal Konsey’in Kıbrıs sorunuyla ilgili tezleri çerçevesinde olacağını belirtti.

Adadan ayrılmadan önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’le görüşmeyi gerekli gördüğünü de hatırlatan Kiprianu, İstanbul’daki önemli temaslarında, Kıbrıs Rum tarafının resmi tezlerinin ötesinde tezler dile getirmek istemediğini belirtti.

Çözümün maliyeti konusunda uluslararası toplumun yardımına ihtiyacın olduğundan söz eden Kiprianu, bu konuda ayrıntılara girmekten kaçındı.

Kıbrıs Türk tarafının değindiği miktarın aşırı olduğu yorumunda da bulunan Kiprianu, toplam miktarın, ne kadar Kıbrıslı Rum’un Kıbrıs Rum idaresi altında evlerine döneceğine bağlı olacağını savundu.

AKEL HDP KONGRESİNDE TEMSİL EDİLECEK

Öte yanda gazete haberinde AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis’in Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) yarın  Ankara’da gerçekleştirilecek 2’inci Olağan Kongresi’ne katılacağını yazdı.






.....

Anahtar Kelimeler:
Kiprianu: “Mayıs Ayından Önce Çözüm Yok”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim