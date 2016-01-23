Kiprianu: “Mayıs Ayından Önce Çözüm Yok”



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs’ta Mayıs ayından önce çözüm olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Politis gazetesine göre Kiprianu, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevüt Çavuşoğlu’yla görüşmek üzere gittiği İstanbul’da, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Türk akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı bir yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kiprianu, müzakerelerde mülkiyet, toprak ve güvenlik konularında var olan anlaşmazlılara işaret ederek, (Güney Kıbrıs’ta Milletvekilliği seçimlerinin yapılacağı) Mayıs ayından önce bir çözüm olmayacağını söyledi.

Bugün gerçekleştireceği görüşmelerde, iki taraf arasında mesafenin olduğu noktalar ve garantiler konusunu gündeme getireceğini söyleyen Kiprianu, iyimser olup olmadığı sorusu karşısında, buna Davutoğlu ve Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerin ardından yanıt verebileceğini ifade etti.

Kiprianu, ileteceği tezlerin Ulusal Konsey’in Kıbrıs sorunuyla ilgili tezleri çerçevesinde olacağını belirtti.

Adadan ayrılmadan önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’le görüşmeyi gerekli gördüğünü de hatırlatan Kiprianu, İstanbul’daki önemli temaslarında, Kıbrıs Rum tarafının resmi tezlerinin ötesinde tezler dile getirmek istemediğini belirtti.

Çözümün maliyeti konusunda uluslararası toplumun yardımına ihtiyacın olduğundan söz eden Kiprianu, bu konuda ayrıntılara girmekten kaçındı.

Kıbrıs Türk tarafının değindiği miktarın aşırı olduğu yorumunda da bulunan Kiprianu, toplam miktarın, ne kadar Kıbrıslı Rum’un Kıbrıs Rum idaresi altında evlerine döneceğine bağlı olacağını savundu.

AKEL HDP KONGRESİNDE TEMSİL EDİLECEK

Öte yanda gazete haberinde AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis’in Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) yarın Ankara’da gerçekleştirilecek 2’inci Olağan Kongresi’ne katılacağını yazdı.











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