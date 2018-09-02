banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
253.121
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4035
EURO
7.6511
Temizliğe gittiği evi soydu
TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVİ SOYDU
Ne bulduysa çaldı
NE BULDUYSA ÇALDI
İkinci ince av sezonu bugün başladı
İKİNCİ İNCE AV SEZONU BUGÜN...
KKTC'de kredi kartı operasyonu...
KKTC'DE KREDİ KARTI OPERASYONU
banner282

Kiprianu: “Kıbrıs sorunuyla ilgili hareketlilik olacak”

Kiprianu: “Kıbrıs sorunuyla ilgili hareketlilik olacak”

02 Eylül 2018 Pazar 08:04
Kiprianu: “Kıbrıs sorunuyla ilgili hareketlilik olacak”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıs sorunundan da söz etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, ilgili bir soruya yanıtında, Kıbrıs sorunu konusunda hareketlilik olacağını ve bunun kesin olduğunu savunan Kiprianu, bunu söylediğini, çünkü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un raporunun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulacağını ifade etti.

Guterres’in ise BM Genel Kurulu çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Genel Kurulun ardından da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşeceğini söyleyen Kiprianu, Guterres ve liderler arasında ortak bir görüşme olabileceğine dair söylentilerden de söz etti.

Hareketlilik olacağını yineleyen Kiprianu, ancak daha fazla gelişme olacak mı sorusunu ortaya koyarak, bunun ise Guterres’in Lute’tan dinleyeceklerine ve iki liderin Guterres’e söyleyeceklerine bağlı olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin yeni bir inisiyatif üstlenme konusunda oldukça somut olduğunu da belirten Kiprianu, BM Genel Sekreteri’nin neye karar vereceğini görmeyi bekleyeceğini ve o zaman daha çok şey söyleyebileceklerini belirtti.

Amerika-Türkiye krizi ve Türk ekonomisinin beraberinde getirdiği sorunlarla birlikte, Türk lirasının değer kaybetmesinin diyaloğun yeniden başlaması çabalarını etkileyip etkilemediği konusundaki bir soruya ise Kiprianu, kuşkusuz bunun durumu daha da komplike hale getirdiğini ileri sürdü.

Bunun kendilerini, fırsat olduğunda değerlendirilmesi gerektiği sonucuna götürdüğünü söyleyebileceğini ve Crans Montana’da fırsat olduğunu düşündüğünü ifade eden Kiprianu, “Crans Montana’da, gerek güvenlik meselelerinde istedikleri şekilde sonuca varmak, gerek Türkiye’nin zor durumda bırakılması için fırsat olduğunu” öne sürdü.

Bunu dile getirdiğini, çünkü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de kamuoyunda, geriye kalanların tümünün kendileriyle hem fikir olduğunu söylediğini belirten Kiprianu, devamla “Dolayısıyla herkes yanınızdayken ısrar edersiniz ve ya Türkiye’yi sizin pozisyonunuza gelmeye mecbur edersiniz, ya da onu zor durumda bırakırsınız” ifadesini kullandı. Kiprianu “maalesef kendilerinin ısrar etmediklerini” ekledi.

Öte yandan bu olumsuz gelişmenin (Amerika-Türkiye krizi ve Türk lirasının değer kaybetmesi) muhtemelen olumlu bir gelişmeye yol açabileceğine de işaret eden Kiprianu, “Türkiye’nin şimdi uluslararası politik satranç tahtasındaki diğer güçlü oyuncularla (Rusya ve AB gibi) ilişkilerini iyileştirmeye çabalamaya mecbur olduğunu” iddia etti.

Türkiye’nin bu çerçevede AB karşısındaki pozisyonunu iyileştirecek hareketlerde bulunmaya çabalayabileceğini de ileri süren Kiprianu, böyle bir hareketin, Kıbrıs sorununun çözümü için siyasi irade yaratabileceğini ifade etti. Kiprianu, muhtemelen bunun olabileceğini ve bu olasılığı teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.

“Kıbrıslı Türkler Türkiye’ye olan bağımlılıktan kurtulabilecekler mi” şeklindeki soruya ise “bugün var olan koşullarla hayır” yanıtını veren Kiprianu, Kıbrıslı Türklerin ekonomik açıdan tam anlamıyla Türkiye’ye bağlı olduklarını ve bunun akabinde de siyasi bağımlılık bulunduğunu iddia etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şimdi de dini bağımlılığı ileriye götürmeye çalıştığını iddia eden Kiprianu, devamla “zaman geçtikçe bazı şeylerin bizim için çok daha zor hale geldiğinin farkına varmamamız halinde, korkarım ki Kıbrıs sorununun çözümü oyununu kaybedeceğiz” ifadesini de kullandı.

Basında, Kuzey Kıbrıs’ta deniz üssü inşa edilmesi olasılığına dair haberler çıktığını gördüklerini de kaydeden Kiprianu, “Bunun bölünmeyi daha da derinleştirdiği ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını ise daha da zorlaştırdığının anlaşılması gerektiğini” iddialarına ekledi.

Son Güncelleme: 02.09.2018 11:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs üzerinde hava savunma şemsiyesi
Kıbrıs üzerinde hava savunma şemsiyesi
Rum Başsavcı, Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle İlgili Davada Savunma Yapacak
Rum Başsavcı, Mauritius’taki İngiliz Üsleriyle İlgili Davada Savunma Yapacak
“stratejik Anlaşma Senaryoları Ve Yol Haritası”
“stratejik Anlaşma Senaryoları Ve Yol Haritası”
Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Mülteci Akınına İlişkin Endişeleri Dile Getirdi
Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Mülteci Akınına İlişkin Endişeleri Dile Getirdi
Hindistan Cumhurbaşkanı Resmi Ziyaret İçin Güney Kıbrıs’ta
Hindistan Cumhurbaşkanı Resmi Ziyaret İçin Güney Kıbrıs’ta
Hristodulidis, Çavuşoğlu Ve Kocas Ayaküstü Sohbet Etti
Hristodulidis, Çavuşoğlu Ve Kocas Ayaküstü Sohbet Etti
Rum Trol Gemisine Apostolos Andreas’ın Kuzeyinde “Taciz” İddiası...
Rum Trol Gemisine Apostolos Andreas’ın Kuzeyinde “Taciz” İddiası...
Güney’den Sözlük Konusunda Avrupa Kurumlarına Protesto
Güney’den Sözlük Konusunda Avrupa Kurumlarına Protesto
Nestoros: “Kayıp Kazıları Sürüyor”
Nestoros: “Kayıp Kazıları Sürüyor”
Yaz Saati Uygulamasının Kaldırılmasını Yalnızca Güney Kıbrıs Ve Yunanistan İstemiyor
Yaz Saati Uygulamasının Kaldırılmasını Yalnızca Güney Kıbrıs Ve Yunanistan İstemiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim