Kiprianu: “Kıbrıs Sorununda Durum Hat Safhaya Geldi”

“BU ŞEKİLDE KALALIM DAHA İYİ SÖYLEMİ YENİDEN DİLLENDİRİLMEYE BAŞLANDI”

“MÜZAKERE PROSEDÜRÜNÜN ÇÖKMESİ VEYA DOĞAL GAZ MASADAYKEN DEVAM ETMESİ İKİLEMİYLE KARŞI KARŞIYA GELME TEHLİKESİNDEYİZ”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Rum tarafındaki bazı çevrelerin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Rum tarafının müzakereleri askıya almasını fırsat bilerek “bu şekilde kalalım daha iyi” demeye başladıklarını söyleyerek Kıbrıs sorununun hat safhaya geldiğini kaydetti.

Haravgi “Taksim Kâbusuna Rıza Göstermeyelim... AKEL Genel Sekreteri: Kıbrıs Sorunu Hat Safhaya Ulaştı” başlıklı haberinde Kiprianu’nun, EOKA-B tarafından katledilen Andonis Androniku için düzenlenen anma töreninde, Rum halkına “taksim kâbusuna rıza göstermeme” çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum tarafındaki bazı çevrelerin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ile Rum tarafının müzakereleri askıya almasını “bu şekilde kalalım daha iyi” söylemini yeniden dillendirmek için fırsat olarak kullandığına vurgu yapan Kiprianu “Bu geçerli değil. Çünkü durum gün geçtikçe daha kötü olacak ve matematiksel olarak halkımızın kolonizasyon nedeniyle yok olmasına sürükleneceğiz” görüşünü ortaya koydu.

Kiprianu Rum Yönetimi Başkanı’nın, Türkiye’nin faaliyetlerini gerekçe göstererek müzakereleri askıya almasına onay verdiklerini; ancak müzakerelerin askıya alınmasının başka tamamen son verilmesinin başka şey olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Kıbrıs sorununun tek çözüm yolu, BM himayesindeki toplumlararası müzakerelerdir” dedi.

Anastasiadis hükümetinin politikasına itiraz etmesine karşın AKEL’in iletişim maksatları gütmediğini de söyleyen Kiprianu özetle şunları ekledi:

“Kıbrıs sorununda durum hat safhaya geldi. Bugün, ya müzakere prosedürünün çökmesi veya müzakerelere doğalgaz masadayken devam etme ikilemi ile karşı karşıya gelme tehlikesindeyiz. Birincisi olursa, Kıbrıs soruna çözüm sağlayacak tek yol sona erecek, muhtemelen taksimci seçenekler yoluna konulacak. İkincisi olursa Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının askıya alınması veya bu hakların Kıbrıs sorununun çözümünden önce Kıbrıslı Türklerle birlikte kullanılması anlamına gelecek. Son dönemde Başkan Anastasiadis’i, tam da bu nedenle, müzakerelerin yeniden başlaması şartlarını yaratmak için inisiyatif almaya çağırıyoruz.”