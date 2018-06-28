Kiprianu Brüksel’de temaslarda bulundu, Kıbrıs sorunuyla ilgili mesaj gönderdi…

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, dün Brüksel’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili mesaj gönderdiği belirtildi.



Haravgi gazetesi “Şimdi Paket Müzakere Gerekli- Kiprianu: Başarı Şansını Artırıyor” başlıklı haberinde, Kiprianu’nun, Avrupa Parlamentosu’ndaki GUE/NGL sol grubu tarafından dün Brüksel’de düzenlenen, “Crans Montana’nın Ardından Kıbrıs Sorunu ve Bakış Açısı” konulu etkinliğin baş konuşmacısı olduğunu yazdı.



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasıyla birlikte, anlamı olacak bir prosedür izlenmesi için, Guterres yaklaşımıyla hem fikir olduğunu” yazan gazete, Kiprianu’nun, prosedürel bölümde ise, belirsizlikte bulunan altı temel konunun paket halinde müzakere edilmesinden söz ettiğini kaydetti.



Kıbrıs sorununun bütün başlıklarının, şu an ileri bir görüş birliği aşamasında bulunduğunu ve tam da bu nedenden ötürü paket müzakerenin gerekli olduğunu savunan Kiprianu, her başlığın ayrı bir şekilde müzakere edilmesinin, artık limitlerini doldurduğunu belirtti.



Geriye kalan konuların birbirleriyle bağlantılı olarak müzakere edilmesinin, başarı şansını artırdığını savunan Kiprianu, paket şeklinde müzakere edilmesiyle birlikte, ilk neyin müzakere edildiği ve sonraya ne bırakıldığıyla ilgili sorununun da aşıldığını ifade etti.



Kiprianu, Guterres çerçevesiyle ilgili yorumların, süreç yeniden başlarsa, netleşeceğini de kaydetti.



Avrupalı yetkililere çağrıda bulunan, aynı zamanda uluslararası toplumu, müdahil tüm tarafları ilk önce Türkiye’yle işbirliğinde bulunma konusunda teşvik etmeye çağıran Kiprianu, Kıbrıs sorunundaki bugünkü durumla ilgili esas sorumluluğun Türkiye’ye ait olduğunu iddia etti.



Türkiye’deki seçimlere kadar, Kıbrıs sorununda herhangi bir hareket olmamasının anlaşılır bir şey olduğunu da ifade eden Kiprianu, AKEL’in, geçen dönemin hazırlık çalışmaları için değerlendirilmesi gerektiğine dair bir görüşe sahip olduğunu iletti.



AB-Türkiye ilişkileri hakkında da konuşan Kiprianu, AKEL olarak, özellikle “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısındaki yükümlülükleri ve bu gidişata yönelik olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükleriyle bağlantılı olarak, Türkiye’nin Avrupa perspektifini desteklemekte olduklarını söyledi.



Alithia gazetesinin “AKEL Kıbrıs Sorununda Yöntem Değişikliği İstiyor” başlıklı haberine göre ise, şimdi Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlaması yönteminin bulunmasının zamanı olduğunu dile getiren Kiprianu, öte yandan, yöntemin değişmesi ve belirsizlikte bulunan altı temel konunun “paket halinde” müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.



Haber Fileleftheros’ta ise “Şimdi Paket Müzakere” başlığıyla yer aldı.



ÇELEPİS



Haravgi gazetesi, aynı etkinlikte söz alan AKEL’in Kıbrıs sorunu ofisi başkanı Tumazos Çelepis’in ise konuşmasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) keşfedilen doğal gazın, Kıbrıs sorununun çözümün için teşvik olarak kullanılıp kullanılamayacağı ve ne şekilde kullanılabileceğine dair konuyu gündeme getirdiğini” yazdı.



“BM Genel Sekreteri tarafından tarif edildiği gibi, müzakere sürecine yeniden başlanırsa, çok yakın zamanda belirsizlikte olan altı konuda stratejik bir anlayışa ulaşmanın mümkün olup olmadığının netleşeceğini” iddia eden Çelepis, “Crans Montana’da buna çok yaklaşıldığını” öne sürdü.



“Bunun başarılması halinde, geriye kalan belirsizlikteki meselelerin ele alınmasının çok daha kolay olacağını” savunan Çelepis, “çözüm için geriye sayacağız demiyorum” ifadesini de kullanarak “bunun tek başına hidrokarbonlar meselesini kesin olarak çözeceğini” iddia etti.



Çelepis, “Türkiye’ye yönelik bir boru hattı inşa edilmesi müzakeresi niyeti ile Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs sorununun çözümü aracılığıyla doğal gazdan elde edecekleri kazançların, kısa zamanda çözüme varılmasına ilişkin güçlü motivasyonlar olarak işlev görebileceğine inandığını” sözlerine ekledi.



