Kiprianu Atina’ya gidiyor

KİPRİANU’DAN ANASTASİADİS’E ELEŞTİRİLER



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Yunanistan’ı etkilemekte olan yangın trajedisinin tam da ortasında ve bugünlerde gerçekleştirilmesi beklenen Ulusal Konsey toplantısının öncesinde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmek üzere bugün Atina’ya gideceği haber verildi.



AKEL’den yapılan açıklamaya göre, Kiprianu-Çipras görüşmesinin ana konusunun Kıbrıs sorunu olmasının beklendiğini, ancak gündemde başka bir meselenin daha bulunacağını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun ise Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un kısa zaman Güney Kıbrıs’ta bulunması sırasında ortaya çıkan mesele olduğunu belirtti.



AKEL’in, Kammenos’un Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkiler konusunda söylediklerine sert tepki gösterdiğini yazan gazete, Kiprianu’nun bu konuyu görüşmede ortaya koyması ihtimali bulunduğunu, çünkü AKEL’in, bu tarz açıklamaların Türk tarafına bahaneler verdiğini düşündüğünü aktardı.



Gazete, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun, dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ziyareti konusunda siyasi partilerle herhangi bir istişarede bulunmaması konusundaki hoşnutsuzluğunu gizlemediğini de aktardı.



Lute ile Anastasiadis arasındaki görüşmenin içeriğini bilmediğini, çünkü Başkanlığın konuyla ilgili bir bilgilendirmede bulunmadığını ifade eden Kiprianu, ne yazık ki Anastasiadis’in kendilerini bilgilendirecek veya Lute’a ne söyleyeceği konusunda kendilerinin görüşlerini isteyecek nezakete sahip olmadığını söyledi.



Kiprianu, Anastasiadis’in, Lute’a söyledikleri ve Kıbrıs sorununda yaşanacak gelişmeler konusunda, tüm sorumluluğu üstlendiğine de işaret etti.



Kiprianu, son olarak, Rum hükümeti ile dışişleri bakanının “hepimizin, kaldığımız yerden devam etmemiz ve bir an önce çözüme varmayı istememiz gerektiğini anlamamız gerekir” şeklinde, son dönem içerisinde geliştirdiği söylemlerinin, hükümetin gerçek tezi olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.



Gazeteye göre DİSİ partisi Lute’un adaya gelmesi ile keşif temaslarında bulunmasını olumlu bulurken, Ekologlar ise yaptıkları açıklamada, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) konusunun Lute’un sunacağı raporla ilişkilendirilmesi olasılığı konusunda endişe belirtti.



