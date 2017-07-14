Kiprianu: “Anastasiadis’e Ben Baskı Yaptım”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans-Montana’da öneri sunması için kendisinin baskı yaptığını savundu.

“ANASTASİADİS CRANS-MONTANA’YA SORUNU ÇÖZMEYE GİTMEDİ”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans-Montana’da öneri sunması için kendisinin baskı yaptığını savundu.

Politis gazetesine göre Kiprianu dün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda Anastasiadis’e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Anastasiadis’in Crans-Montana’ya Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla gitmediği yönünde değerlendirmede bulunan Kiprianu, bu görüşün kanıtı olarak da, AKEL’in geçen Ocak ayından bu yana Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile -Kıbrıs’ta gayri resmi olarak- BM Genel Sekreteri’nin de kaydettiği gibi, önemli konuların olduğu paketi görüşmesi önerinde bulunması ve Anastasiadis’in bunu reddetmesine işaret etti.

Crans Montana’da Anastasiadis’in, temel başlıkların ne olduğunu bilse de hazırlık yapmadığını söyleyen Kiprianu, Kıbrıs Rum tarafından istenen belgenin sunulması için bazı kişilerin gece yarılarına kadar çalıştığını belirtti.

Anastasiadis’in, kendisiyle yaptığı yoğun tartışmanın ardından sunduğu öneriyi ortaya koymak zorunda kaldığını ifade eden Kiprianu, ayrıca Anastasiadis’i alçakgönüllü olmaya ve saygı göstermeye çağırdığını, çünkü ne olup bittiğini çok iyi bildiğini söyledi.

Kiprianu, Anastasiadis’ten dolayı acı deneyimler yaşadıklarını da belirterek, Kıbrıs sorunu konusunda AKEL’in Anastasiadis’e bir daha güvenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

PAPADOPULOS RUS BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Alithia gazetesi DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ile görüşerek kendisine Crans Montana’daki son gelişmelerle ilgili bilgiler verdiğini yazdı.

Habere göre görüşmenin ardından konuşan Osadchiy, Papadopulos’a verdiği bilgilerden ötürü teşekkür etti.

OSADCHIY’DEN “DÖNÜM NOKTASI” YORUMU

Crans-Montana’daki Kıbrıs konferansını “dönüm noktası” olarak nitelerken, Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümünden yana olduğunu belirten Osadchiy, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaların süreceğini ve kendilerinin de başarılar dilediklerinde bulunduklarını belirtti.

Papadopulos ise Osadchiy ile çok yapıcı ve ilgi çekici bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Osadchiy’ye atılacak adımlar konusunda endişelerinden söz ettiklerini anlatan Papadopulos, Rusya’dan Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarla ilgili ilke tezlerini korumaya devam etmesini istediğini belirtti.

LİLLİKAS ANASTASİADİS VE AKEL’İ ELEŞTİRDİ

Öte yandan Politis gazetesine göre Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas,Crans Montana’daki gelişmeler konusunda Anastasiadis ve AKEL’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Anastasiadis ve AKEL’in Cenevre’den ders almadıklarını söyleyen Lillikas, Cenevre’den kısa bir süre sonra, hiçbir şey değişmeden, “Türkiye’nin pozisyonunu değiştireceğine dair küçücük bir belirti olmadan”, aynı hayallerle Crans Montana’ya sürüklendiklerini savundu.

Lillikas, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın da katılacağı Ulusal Konsey toplantısının, faaliyet planının hazırlanması ve Kıbrıs sorununun çözümünde yeni dinamik bir stratejinin olmasına yönelik yeni bir zeminin olması için iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.