Güney Kıbrıs:
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06 Temmuz 2017 Perşembe 08:20

Kimlikleri Belirlenemeyen Noratlas Personeli Kalıntıları Gömüldü

Temmuz 1974’te Girit’ten Ada’ya gelen ve Lefkoşa Havaalanı bölgesinde dost (Rum) ateşiyle düşürülen ve içindeki personeliyle birlikte düştüğü yere gömülen Noratlas tipi askeri uçaktan, 2016’daki kazılarda çıkarılan kalıntılardan, kimlik tespiti yapılamayanların dün düzenlenen törenle yine aynı alana gömüldüğü haber verildi.

Kimlikleri Belirlenemeyen Noratlas Personeli Kalıntıları Gömüldü
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 Temmuz 1974’te Girit’ten Ada’ya gelen ve Lefkoşa Havaalanı bölgesinde dost (Rum) ateşiyle düşürülen ve içindeki personeliyle birlikte düştüğü yere gömülen Noratlas tipi askeri uçaktan, 2016’daki kazılarda çıkarılan kalıntılardan, kimlik tespiti yapılamayanların dün düzenlenen törenle yine aynı alana gömüldüğü haber verildi.

Politis ve diğer gazeteler, dün gömü işlemi yapılan kalıntıların, boyutları çok küçük olduğu için DNA örneği alınamadığından kimlik tespiti yapılamadığını yazdı; kimlik tespiti yapılabilen kalıntıların daha önce Yunanistan’daki ailelerine teslim edildiğini hatırlattı.

Gazete, şu anda geriye, kimlik testi yapılacak 3 Noratlas personeli kaldığını, önceki yıllarda  korumak amacıyla üzerine kimyasal püskürtüldüğü için bunların kimlik tespitinin zor olduğuna dikkat çekti.

Habere göre, dünkü törene katılan Rum İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu “en son kaybının da akıbeti belirleninceye kadar  kimlik belirleme çabasının süreceğini” söyledi.

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