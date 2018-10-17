Kilis’te Hapse Mahkum Edilen 6 Yabancı Uyruklu Deaş’lıdan Biri Kıbrıslı Rum



Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): DEAŞ örgütüne üye olukları gerekçesiyle Kilis’te yakalanan 6 yabancı uyruklunun dün Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanan davası, Mahkeme’nin mahkumiyet cezası verdiği örgüt üyelerinden birinin Kıbrıslı Rum olduğu gerekçesiyle Rum basınına da yansıdı.

Fileleftheros “Kıbrıslı Rum’a DAEŞ’e Katıldığı İçin 6 Yıl Hapis” başlığıyla aktardığı haberinde Mahkeme’nin, 2017’de eşiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırında tutuklanan Kıbrıs Rum kökenli İngiliz vatandaşı Stefanos Samuil Aristidu’ya ve eşi Kolsoma Begun’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiğini aktardı.

Gazete, İngiliz The Guardian gazetesinin önceki haberinde “Kuzey Londra’da ikamet eden Aristidu’nun, Londra’dan Larnaka’ya gittiği Nisan 2015’ten beri kayıp olduğunu, komşularının ise kaybolmasından kısa süre önce Müslüman kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çektiğini” hatırlattı.

(ŞA/ÖK)



