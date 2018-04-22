KİDD Doğal Gazı Kıbrıs Sorununun Çözümüyle Bağladı!

İngiltere’nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Mathew Kidd, “doğal gazın her iki tarafın da çıkarına olmasının en iyi yolunun, Kıbrıs sorununun çözümüyle bağlantılı olması olduğunu” söyledi.

Ada’daki görev süresini tamamlayan Kidd’in yukarıdaki görüşü, Cuma günü Sigma TV’ye verdiği söyleşide dile getirdiğini belirten Simerini, söyleşiyi “Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Doğal Gazı Çözümle Bağlıyor” başlığıyla aktardı.

Kidd, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini değerlendirmesi istendiğinde; “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs MEB’indeki egemenlik haklarını ve var olabilecek kaynakları geliştirme hakkınızı destekliyoruz, ancak bunun tek bir cevabı olmayan bir soru olduğunu da biliyoruz. İnancımız odur ki böyle bir durumda, koruyabilecek ancak var olan zorlukları çözemeyecek savunma metotları yerine kaynakların sondajını öne çıkaracak yapıcı metotlar bulunması daha iyidir” dedi. Ne demek istediği sorulduğunda ise, “doğal gazın her iki tarafın da çıkarına olması için en iyisi, Kıbrıs sorununun çözümüyle bağlantılı olmasıdır” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu “puslu zaman” diye niteleyen Kidd, Akıncı-Anastasiadis yemeğinde ne konuşulduğunu bilmediğini söyledi. Kidd, şu ana kadar müzakere prosedüründe başarılı sonuca varılamamasını yorumlarken de, “Bunun; sadece müzakerecilere değil, 40 yıldan beridir iki tarafın birbiri ile deneyimi olmamasına, ortak dilleri olmamasına ve çeşitli düzeylerde birlikte yaşama yöntemlerini öğrenmemelerine de bağlı olduğunu” söyledi.

Mathew Kidd, “Her iki tarafta da vatandaşlar yeniden birleşmenin iyi olacağına ancak zamanla, bu çözümü engelleyen kısmi sorunları çözmelerinin zorlaştığı izlenimine sahip” dedi ve insanlara, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasının olumlu olacağının izah edilmesini tavsiye etti.



“İki taraf da farklı yollar izlerken çözüm nasıl bulunabilir” sorusuna karşılık, siyasi baskılar olduğunu söyleyen Kidd, “Her ikisi de (liderler), kendi halklarına-seçmenlerine olguları argümanlarla anlatmalı. Nikos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı, kendi aralarında çok iyi istişare etmeli ve aynı sonucu istedikleri konusunda birbirlerine güvenmelidir” dedi.“Küçük ve işgal altındaki bir halk büyük bir bölgesel güç ile nasıl müzakere eder” sorusuna karşılık Kidd, “Müzakereler her zaman eşitler arasında olmaz. Sıklıkla daha güçlünün daha güçsüzle müzakere etmesi gerekir ve müzakere kuralları, sonuç alınması için bir eşitlik getirmek üzere vardır” ifadesini kullandı.Kidd, “İngiltere gerçekten Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgileniyor mu yoksa sadece üslerle mi ilgileniyor?” sorusuna karşılık, “Üslerle değil Kıbrıs’la, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgileniyoruz” dedi, özetle şunları ekledi:“Kıbrıs, çok hassas bir bölgede bulunuyor, stratejik açıdan istikrarlı, dost, yeniden birleşmiş ülke; bölgedeki - güvenlik, kalkınma - çıkarlarımız ve üslerin geleceği için de en iyi korumadır.”