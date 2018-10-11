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Kıbrıs’ta Gizli Amerikan Üssü

Kıbrıs’ta Gizli Amerikan Üssü

11 Ekim 2018 Perşembe 08:29
Kıbrıs’ta Gizli Amerikan Üssü

2013-2017 DÖNEMİNDE, MUHTEMELEN AĞROTUR İÇERİSİNDE,  RUM YÖNETİMİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE FAALİYET GÖSTERMİŞ
 

SÖZCÜ PRODROMU, SORULAR İÇİN AMERİKAN MAKAMLARINI ADRES GÖSTERDİ
 

KAMMENOS ABD’YE SUDA DIŞINDA DEDEAĞAÇ DA DAHİL ÜÇ NOKTADA ÜS TEKLİF ETTİ

“ABC News”ün dün ABD’nin Eylül 2013’ten Ağustos 2017’ye kadar Kıbrıs adasında hava üssü bulundurduğu haberi, Rum basını gündeminde öne çıktı. 
Politis haberi “ABD’nin Kıbrıs’taki Üssü ‘Havacılık Kulübü’… Amerikan Helikopterleri Dört Yıl Kıbrıs Semalarında” başlığıyla manşete çekti.
Rum Sözcü Prodromos Prodromu, ABC News’ün ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişi’nin raporunu kaynak gösterdiği haberi yorumlamaktan kaçınarak ABD’yi adres gösterirken hükümet kaynakları ABD üssünün İngiliz Egemen Askerî Üssü Ağrotur içerisinde faaliyet gösterdiğini söyledi.
Üssün işleyiş amacı Amerikalı yetkililer tarafından, tehlike bölgelerinden personel tahliyesi için “hava kulübü” olarak ifade ederken bu konu ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda netleştirilmiyor, üssün tam konumu da gizli tutuluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre 5 helikopter ve 40 personel bulunan üssün dört yıllık (2013-17) işleyiş giderleri 70 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.
Gazete haberi “Kıbrıs Amerikan Üssünü Biliyordu… Hükümet Kaynağı 2013-17 Döneminde Amerika’nın, Ağrotur Üssü İçerisinde Konumlanmış Helikopter Üssünün Varlığını Doğruladı” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdı.
ABD’nin Birleşik Krallığa 2012’de yaptığı ve “reddedilen” Kıbrıs’taki İngiliz üslerini kullanma talebinin, bir yıl sonra gizlice yerine getirildiğini ve Amerikan üssünün 2013 Eylül’ünden 2017 Ağustos’una kadar yıllık 20 milyon dolar karşılığında faaliyet gösterdiği belirtildi. 
Rum Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin, 2013-17 döneminde Ada semalarında Amerikan helikopteri uçuşları yapıldığını doğruladığına işaret eden gazete, Rum yönetiminin Amerikan uçaklarına, İngiliz üsleriyle ilgili Kuruluş Antlaşmaları kuralları uyarınca kolaylık sağladığını ancak Kuruluş Antlaşması’nda Büyük Britanya’nın müttefik uçaklarına atıf yapılmadığını kaydetti.
Habere göre Rum yönetiminin meseleye müdahil olmasına karşın Sözcü Prodromu’nun dün, ABC News’ün haberini yorumlamayı reddederek ABD makamlarını adres gösterdi. AKEL ve Ekologlar Ada’nın güvenliği ve Rum yönetiminin Amerikalıların Ada’daki faaliyetlerine müsamahasına dair soru işaretleri ortaya koydu.
Gazete Amerikalıların Ada’da üs açtığı dönemde Anastasiadis hükümetinin Rusya ile “askerî kolaylıklar sağlanması” konusunu görüştüğünü hatırlattı. 
Alithia haberi “Yunanistan ve Kıbrıs’ta Amerikan Üsleri... ABD Kıbrıs’ta 2013’ten Beri Faaliyet Gösteren Gizli Helikopter Üssünü 2017’de Kapattı… Yunan Dün ABD’ye Suda’daki Dışında Üç Üs Daha Kurmayı Önerdi” başlığıyla manşete çekti. 
Haberde Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un geçen Çarşamba günü ABD Savunma Bakanlığı’nda görüştüğü Savunma Bakanı James Mattis ile görüşmesi sırasında ABD’nin Yunanistan’da; mevcut Suda Körfezi’ndeki üssü dışında Volo, Larissa ve Aleksandrupoli’de (Dedeağaç) sürekli askerî üsler kurmasını önerdiği vurgulandı.
Gazete, Mattis-Kammenos görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı tarafından medyaya verilen bir videoda Kammenos’un şu sözlerinin işitildiğine dikkat çekti: “Yunanistan ABD’yi stratejik ortak ve müttefik görüyor, söylemeye cesaret edebileceğim tek şey budur. ABD’nin yalnız Suda Körfezi’nde değil Volo, Larissa ve Aleksandruploli’de de daha sürekli bir zeminde askeri güç konuşlandırması Yunanistan açısından önemlidir.”
Fileleftheros haberi “Amerikan Üssü ile İlgili Patırtı… 2013’ten 17’ye Kadar Kıbrıs’ta Gizli Statüsünde Faaliyet Gösterdi” başlığıyla aktardı ve Prodromu’nun “Kıbrıs’taki Amerikan üssü ile ilgili Amerikan haberi konusunda Kıbrıs hükümetinin yapacak yorumu yoktur, sorularınızı Amerikan makamlarına yöneltmelisiniz” sözünü öne çıkardı. 
 

Son Güncelleme: 11.10.2018 11:49
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