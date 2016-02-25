Kıbrıs’ta Askerlik Süresi Kısaltıldı

Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’taki askerlik süresini 14 aya düşürme kararı aldı.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamasında, RMMO’nun çağdaş bir düzeye çıkarılması amacıylayeniden yapılanması çerçevesinde, askerlik süresinin 14 aya düşürülmesi kararının alındığını açıkladı.

Fokaidis, 2015 yılı ikinci celbi için bu sürenin 18 ay olacağını ancak daha sonraki tüm celplerin 14 ay askerlik yapacaklarını belirtti.