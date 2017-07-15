Kıbrıs’ta 15 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

Rum polisinin, dün Larnaka Havalimanı’nda gerçekleştirdiği bir operasyonda, Rum piyasasına sürülecek olan çok büyük miktarda hint keneviri ele geçirdiği haber verildi.

Operasyon sonucunda, Brüksel’den Larnaka Havalimanı’na giden 33 yaşındaki bir yolcunun bagajı içerisinde bulunan 26 paket içerisinde, toplam 15 kilo hint keneviri ele geçirildiğini yazan Politis, olayla ilgili olarak havalimanındaki şahıs dahil, 3 kişinin yakalandığını, dördüncü kişinin de aranmakta olduğunu kaydetti.

Haberde, yakalanan şahısların bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne sevk edilmelerinin beklendiği belirtildi.