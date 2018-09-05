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Kıbrıslı Türklerin De Üyesi Olduğu Kooperatif Kredi Şirketleri Gündemde

Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Rum Kooperatif Bankası’nın Hellenic Bank’a satışının ardından Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nde, kooperatiflerin KKTC’deki ileri sürülen mal varlıklarıyla, özellikle de harnup konusunda Kıbrıslı Türklerin de üyesi olduğu bazı kooperatif kredi şirketleri konusunda soru işaretleri ve korkular dile getirildi. 

Kıbrıslı Türklerin De Üyesi Olduğu Kooperatif Kredi Şirketleri Gündemde

Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Rum Kooperatif Bankası’nın Hellenic Bank’a satışının ardından Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nde, kooperatiflerin KKTC’deki ileri sürülen mal varlıklarıyla, özellikle de harnup konusunda Kıbrıslı Türklerin de üyesi olduğu bazı kooperatif kredi şirketleri konusunda soru işaretleri ve korkular dile getirildi. 

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:50
Kıbrıslı Türklerin De Üyesi Olduğu Kooperatif Kredi Şirketleri Gündemde
Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Rum Kooperatif Bankası’nın Hellenic Bank’a satışının ardından Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nde, kooperatiflerin KKTC’deki ileri sürülen mal varlıklarıyla, özellikle de harnup konusunda Kıbrıslı Türklerin de üyesi olduğu bazı kooperatif kredi şirketleri konusunda soru işaretleri ve korkular dile getirildi. 
Fileleftheros, Komite’nin  dünkü toplantısında, “harnup örneğinde olduğu gibi, bazı Kıbrıslı Türklerin de üyesi olduğu ve yöneticisinin kim olacağı belirsiz kalan kooperatif  kredi şirketleri konusunun ilk kez işitildiğine” dikkat çekti.
Habere göre, gerek Komite üyesi milletvekilleri gerekse dünkü toplantıya katılan Kooperatif Şirketleri Mukayyidi, Rum Yönetiminin, Kooperatif Bankası’na 2 milyar 500 bin Euro yatırım yaptığı 2 Nisan 2018’de  yönetimini devraldığı bazı kooperatiflerin, üyelerinden de görüş alması gerektiğine vurgu yaptı. 
Kooperatif mallarını yönetmek maksadıyla kurulan birimin bir tüzüğü olup olmadığına, hatta birimin var olup olmadığına dair kuşkuların dile getirildiği toplantıda, kooperatif mallarının bu birim aracılığıyla özel kişilerin eline geçip geçmeyeceği konusunun da net olmadığından kaygı belirtildi.
Rum Maliye Bakanlığı adına konuşan Stavros Mihail, Hellenic Bank ile yapılan anlaşma uyarınca kooperatiflerin gerek Güney’deki gerek KKTC’deki ileri sürülen mal varlıklarının Rum Yönetiminin elinde olacağını ve bu malların akıbetlerine Rum Yönetiminin karar vereceğini söyledi. 
Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kipros Protopapas ise, kredi şirketi olmayan kooperatiflerin, malları ister Güney’de ister KKTC’de, yeniden yapılandırılmış olsun veya olmasın, mülkiyet statüsünde hiçbir değişiklik olmadığı anlattı. Protopapas harnup kooperatifinde hissesi bulunan Kıbrıs Türk şirketlerinin, hisseleri satın alınmadığı için bu konuda bir belirsizlik bulunduğuna dikkat çekti. 
Protopapas İncirli kooperatifinde olduğu gibi, KKTC’de de mülkleri bulunduğu ileri sürülen ve yeniden aktifleştirilen kooperatiflerin Rum Yönetimi adına kaydedildiğini ancak Rum Yönetimi adına tapu çıkartılmadığını da sözlerine ekledi.
Gazete toplam sayısı 93 olan ve süreç içerisinde birleştirilerek sayıları 18’e düşürülen kooperatif kredi şirketlerinin KKTC’de 148 mülkü bulunduğunu öne sürerek, 180 mülkün ise faal olmayan kooperatif kredi şirketlerine ait olduğunu haberine ekledi. 
(ŞA/HA) 
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