Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Parti Temsilcilerinin Lefke Ziyareti

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde Ledra Palace’ta toplanan Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcilerinin, dün Lefke’yi ziyaret etmesi Rum basınında da yer aldı.

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde Ledra Palace’ta toplanan Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcilerinin, dün Lefke’yi ziyaret etmesi Rum basınında da yer aldı.

Rum basını, Lefke’yi ziyaret eden Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcilerinin, yeni geçiş kapısı olarak açılması planlanan Aplıç’ta da incelemelerde bulunduğunu da belirtti.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rum Siyasiler Lefke Sınır Kapısında”, Alithia gazetesi “Kıbrıslı Türk ve Rum Partiler Lefke Sınır Kapısında” başlıklarını kullanırken Politis gazetesi habere, “Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Partiler-Lefke’ye Ziyaret” ve Haravgi gazetesi ise “Lefke-Kalopanayotis 15 Dakikada” başlığıyla yer verdi.

(FK/ÖK)