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Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğrencilerin Strazburg Ziyareti Rum Tarafında Tartışma Konusu Oldu

Lefkoşa, 17 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk ve Rum öğrencilerin Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Güney Kıbrıs bürosu ve Rum Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle AP’a gerçekleştirdikleri ortak ziyaretler Güney Kıbrıs’ta tartışma konusu oldu.

Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğrencilerin Strazburg Ziyareti Rum Tarafında Tartışma Konusu Oldu

Lefkoşa, 17 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk ve Rum öğrencilerin Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Güney Kıbrıs bürosu ve Rum Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle AP’a gerçekleştirdikleri ortak ziyaretler Güney Kıbrıs’ta tartışma konusu oldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:54
Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğrencilerin Strazburg Ziyareti Rum Tarafında Tartışma Konusu Oldu
Lefkoşa, 17 Kasım 18 : Kıbrıslı Türk ve Rum öğrencilerin Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Güney Kıbrıs bürosu ve Rum Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle AP’a gerçekleştirdikleri ortak ziyaretler Güney Kıbrıs’ta tartışma konusu oldu.
Fileleftheros gazetesi: “Öğrencilerin Karma Gezileri – İşgal Bölgelerinden Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Rum Okul Gruplarına Katılımları Mecliste” başlıkları altında verdiği haberinde, “Avrupa Parlamentosu’nun Elçi Okul” programına katılacak Kıbrıslı Rum öğrencilere, Kıbrıslı Türk öğrencilerin de eşlik etmesinin hangi kriterlere göre kararlaştırıldığı konusunun tartışıldığını yazdı.
Gazeteye göre, DİKO Milletvekili Pavlos Milonas, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’ne gönderdiği mektupta, söz konusu program çerçevesinde Strazburg’a yapılan ziyarete katılacak Limasol’dan bir okulun öğrenci kafilesinde, KKTC’deki okullarda okuyan bazı öğrencilerinin de yer alacaklarının öğrenildiğini dile getirerek, bu öğrencilerin hangi kriter ve süreçlerle seçildikleri hakkında bilgi talep ettiğini yazdı.
Uzun yıllardır gerçekleştirilen programın bazı eğitimcilerin de kafasını meşgul ettiğini, bazı eğitimcilerin, izlenen sürecin belirsizlikler doğurduğunu iddia ettiklerini yazan gazete, geçen yılki gezide Kıbrıslı Rum öğrencilerin Avrupa Parlamentosu’na girdikleri sırada Türk İstiklal Marşı’nın çalındığını, tepkiler üzerine özür dilendiğini hatırlattı.
Habere göre, bu yılki geziye katılacak Limasol’daki okul müdürü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendileri için bir sorun olmadığını ve Rum Eğitim Bakanlığı’ndan, geziye katılacak Kıbrıslı Türk öğrencilerin Larnaka Havaalanı’ndan, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” seyahat belgeleriyle ve “Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı altında” geziye katılacaklarını öğrendiklerini iddia etti.
Gazete, Rum Eğitim Bakanlığı ile söz konusu okul arasındaki yazışmalarda ise bakanlığın, “eğitim sisteminin, halkların ve insanların karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayanan, özgürlük, adalet ve barış gibi kavramların yerleşmesini öngören bir sistem olduğunu” belirterek, “etkinliklere katılan kişilerin, aynı etkinlikte yer alacak diğer kişilerin dini, kökeni veya diğer unsurlarını temel alarak etkinliğe katılmamalarının, yukarıda belirtilen ilkelere zarar vereceği” uyarısında bulunduğunu aktardı.
Habere göre bakanlık, söz konusu etkinliğe katılmak istemeyenlerin bunu kişisel bazda yapabileceklerinin de altını çizdi.
(SB/HÖ)   
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