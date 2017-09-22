Güney Kıbrıs:
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22 Eylül 2017 Cuma 08:26

Kıbrıslı Türk Taksiciyi Darp Davası Kasım’a Ertelendi

Ali Karapaşa isimli Kıbrıslı Türk taksicinin geçen yıl Kasım ayında Metehan Kara Sınır Kapısı yakınlarında darp edilmesi ile ilgili dün görülmesi gereken dava, darp olayına karışan Rum gençlerden birinin kaza geçirerek ciddi yaralandığı gerekçesiyle görülemedi.

Kıbrıslı Türk Taksiciyi Darp Davası Kasım'a Ertelendi
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ERTELEME TALEBİNE, SANIKLARDAN BİRİNİN KAZA GEÇİRDİĞİ, EOKA’CILAR EVİ’NDE NEKAATTE OLDUĞU VE ÇEVRESİ İLE İLETİŞİM KURAMADIĞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Ali Karapaşa isimli Kıbrıslı Türk taksicinin geçen yıl Kasım ayında Metehan Kara Sınır Kapısı yakınlarında darp edilmesi ile ilgili dün görülmesi gereken dava, darp olayına karışan Rum gençlerden birinin kaza geçirerek ciddi yaralandığı gerekçesiyle görülemedi.

Politis “Kıbrıslı Türkün Darp Edilmesi… Sanık Yaralı” başlıklı haberinde Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dün görülmesi gereken davada, sanık konumundaki iki Rumdan birinin duruşma salonunda hazır bulunmadığını yazdı.

Habere göre 22 yaşındaki iki Rumdan birinin avukatı  Petros Stavru, Yargıç  Nikolas Yeorgiadis’e müvekkilinin, geçen Mayıs ayında motosiklet kazası geçirdiğini, kask takmadığı için ciddi şekilde yaralandığını,  şu anda EOKA’cılar evinde tedavi gördüğünü ve henüz çevresi ile iletişim kuramadığını anlattı. Sanık avukatı, dava gününün kasım ayına ertelenmesini talep etti.

Haberde Darp olayına karışanlardan Vasili Bisa’nın (22/E) duruşma salonunda hazır bulunduğu kaydedildi. Yargıcın, davayı Kasım ayında görmeye ancak meseleyi, sanıkların ikisi için mi yoksa teki için mi yürüteceğine karar vermek için şahitler olmadan görmeye karar verdiği de habere eklendi.

(ŞA/ŞEB)

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