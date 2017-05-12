Kıbrıslı Türk Taksiciye Saldırı Davası Sürüyor

Güney Lefkoşa’da Kıbrıslı Türk bir taksiciye saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan iki Kıbrıslı Rum’un davaları Rum Mahkemesinde sürüyor.

Lefkoşa, 12 Mayıs 17: Güney Lefkoşa’da Kıbrıslı Türk bir taksiciye saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan iki Kıbrıslı Rum’un davaları Rum Mahkemesinde sürüyor.

Politis ve diğer gazeteler, yaşları 22 olan iki Kıbrıslı Rum’un, 21 Kasım 2016 tarihinde “Ayios Dometios” (Metehan) sınır kapısına doğru aracını sürdüğü sırada bir Kıbrıslı Türk taksiciyi darp ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın duruşmasının dün yapıldığını yazdılar.

Gazete, zanlıların kendilerine yöneltilen “etnik köken sebebiyle kişiye karşı şiddet uygulama ve ciddi vücut yaralanmasıyla sonuçlanan darp” suçlamalarını kabul etmedikleri dünkü duruşma sonrasında, Rum Mahkemesi yargıcının zanlıları şartlı serbest bıraktığını, yeni duruşmanın tarihi olarak ise 21 Eylül’ü belirlediğini yazdı.

(SB/ŞEB)