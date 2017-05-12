Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Mayıs 2017 Cuma 09:32

Kıbrıslı Türk Taksiciye Saldırı Davası Sürüyor

Güney Lefkoşa’da Kıbrıslı Türk bir taksiciye saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan iki Kıbrıslı Rum’un davaları Rum Mahkemesinde sürüyor.

Kıbrıslı Türk Taksiciye Saldırı Davası Sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 12 Mayıs 17: Güney Lefkoşa’da Kıbrıslı Türk bir taksiciye saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan iki Kıbrıslı Rum’un davaları Rum Mahkemesinde sürüyor.

Politis ve diğer gazeteler, yaşları 22 olan iki Kıbrıslı Rum’un, 21 Kasım 2016 tarihinde “Ayios Dometios” (Metehan) sınır kapısına doğru aracını sürdüğü sırada bir Kıbrıslı Türk taksiciyi darp ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın duruşmasının dün yapıldığını yazdılar.

Gazete, zanlıların kendilerine yöneltilen “etnik köken sebebiyle kişiye karşı şiddet uygulama ve ciddi vücut yaralanmasıyla sonuçlanan darp” suçlamalarını kabul etmedikleri dünkü duruşma sonrasında, Rum Mahkemesi yargıcının zanlıları şartlı serbest bıraktığını, yeni duruşmanın tarihi olarak ise 21 Eylül’ü belirlediğini yazdı.

(SB/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf’taki İbrahim Hanı Kapılarını Yeniden Açtı Baf’taki İbrahim Hanı Kapılarını Yeniden Açtı
Ebrd İle Güney Kıbrıs Arasında Anlaşma Ebrd İle Güney Kıbrıs Arasında Anlaşma
Kiprianu, Osadchiy’le Görüştü Kiprianu, Osadchiy’le Görüştü
Anastasiadis Derinya Sınır Kapısını Ziyaret Edecek Anastasiadis Derinya Sınır Kapısını Ziyaret Edecek
Enı Yetkilisi Ve Lakktoripis’in Açıklamaları Enı Yetkilisi Ve Lakktoripis’in Açıklamaları
Yeni İç İşleri Bakanı Ve Danışmanlar Görevlerini Devraldı Yeni İç İşleri Bakanı Ve Danışmanlar Görevlerini...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Baf’taki İbrahim Hanı Kapılarını Yeniden...
Baf’ın ticari merkezinde bulunan ve restore edilen İbrahim Hanı’nın, geçtiğimiz Çarşamba günü kapılarını...

Haberi Oku