Güney Kıbrıs:
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28 Şubat 2017 Salı 08:44

Kıbrıslı Rumlar “kathara Deftera”(temiz Pazartesi) Nedeniyle Sahiller Ve Yeşil Alanlara Akın Etti

Kıbrıslı Rumların, Paskalya öncesinde oruca girmelerinin ilk günü olan, “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) adını verdikleri dini günleri nedeniyle dün sahillere, dağlık&nbsp; ve yeşil alanlara akın ettiği belirtildi.

Kıbrıslı Rumlar 'kathara Deftera”(temiz Pazartesi) Nedeniyle Sahiller Ve Yeşil Alanlara Akın Etti
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Lefkoşa, 28 Şubat 17 : Kıbrıslı Rumların, Paskalya öncesinde oruca girmelerinin ilk günü olan, “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) adını verdikleri dini günleri nedeniyle dün sahillere, dağlık  ve yeşil alanlara akın ettiği belirtildi.

Simerini gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rumların, sahillere, dağlık ve yeşil alanlara akın etmesi ve buralarda piknik yapması nedeniyle dün yoğun trafiğin de yaşandığını yazdı.

Habere göre, “Temiz Pazartesi” nedeniyle ayrıca bölgelerde de çeşitli etkinlikler düzenledi.

(FK/ÖK)

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