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Kıbrıslı Rum Göçmenin Yüksek Mahkeme’deki Davası Görülmeye Başlıyor

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : 1974 yılında göçmen olan bir Kıbrıslı Rum’un, Rum Yönetimi aleyhine açmış olduğu, 150 göçmeni de ilgilendiren davanın, cuma günü Yüksek Mahkeme’de görülmeye başlanacağı belirtildi. 

Kıbrıslı Rum Göçmenin Yüksek Mahkeme’deki Davası Görülmeye Başlıyor

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : 1974 yılında göçmen olan bir Kıbrıslı Rum’un, Rum Yönetimi aleyhine açmış olduğu, 150 göçmeni de ilgilendiren davanın, cuma günü Yüksek Mahkeme’de görülmeye başlanacağı belirtildi. 

15 Mayıs 2018 Salı 07:48
Kıbrıslı Rum Göçmenin Yüksek Mahkeme’deki Davası Görülmeye Başlıyor

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : 1974 yılında göçmen olan bir Kıbrıslı Rum’un, Rum Yönetimi aleyhine açmış olduğu, 150 göçmeni de ilgilendiren davanın, cuma günü Yüksek Mahkeme’de görülmeye başlanacağı belirtildi. 

Politis gazetesi, Kıbrıslı Rum göçmen tarafından açılan davanın, göçmenlerin, taşınmaz mallarının kaybından dolayı tazminat talep etmeye  hakları bulunduğu şeklindeki yerel mahkemenin (Mağusa bölgesi Kaza Mahkemesi Yargıcı Y.N.Yasemi’nin) 2009 yılından beridir var olan ara kararıyla alakalı olduğunu  yazdı.
Rum Yönetimi’nin bu kez davalı olmasının nedenini, 2009 yılından beridir var olan karardan bu yana 6 yıl geçmesine karşın, 2012 yılında, yine kendisi aleyhine açılan 150 davadan hiçbirini ele almaması olarak ifade eden gazete, göçmenlerin davalar ile  yargıç Yasami’nin ara kararı temelindeki hakları talep ettiklerini belirtti. 
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(FK/ŞEB)

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