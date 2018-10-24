Kıbrıslı Rum Ap Milletvekilleri, Türkiye’ye Ödeneklerin Durdurulması Taleplerini Yineledi





Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Kıbrıslı Rum AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Kostas Mavridis, AP oturumunda yaptıkları konuşmalarda “Türkiye’ye sıfır tolerans” talebinde bulundular.Fileleftheros gazetesi, AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Kostas Mavridis’in AP oturumunda yaptıkları konuşmalarda, Türkiye’ye yönelik ödeneklerin dondurulmasını talep ettiklerini yazdı.Rum milletvekilleri, Türkiye’nin AB ilke ve değerlerini çiğnediği iddiasında bulunarak AB’nin bu konuda “sıfır tolerans göstermesi gerektiğini” savundular.(SB/GÜL)