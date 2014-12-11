Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kıbrıslı Türkün Başvurusu Ret Edildi

Annesinden kendisine miras kalan Güney Kıbrıs’taki üç mülke yönelik olarak Rum Yüksek Mahkemesine başvuru yapan 55 yaşındaki bir Kıbrıslı Türkün başvurusunun ret edildiği belirtildi.

Kıbrıslı Türkün Başvurusu Ret Edildi

Annesinden kendisine miras kalan Güney Kıbrıs’taki üç mülke yönelik olarak Rum Yüksek Mahkemesine başvuru yapan 55 yaşındaki bir Kıbrıslı Türkün başvurusunun ret edildiği belirtildi.

11 Aralık 2014 Perşembe 10:38
Kıbrıslı Türkün Başvurusu Ret Edildi
banner238

 Annesinden kendisine miras kalan Güney Kıbrıs’taki üç mülke yönelik olarak Rum Yüksek Mahkemesine başvuru yapan 55 yaşındaki bir Kıbrıslı Türkün başvurusunun ret edildiği belirtildi.

Politis gazetesi, söz konusu Kıbrıslı Türk’ün, Baf’a bağlı Poli doğumlu olduğunu, 1974’ten sonra ise babası ve kardeşleri ile birlikte Güzelyurt’a yerleştiğini yazdı.

Kıbrıslı Türk’ün annesinin ise, 1971 yılından öldüğünü yazan gazete, Kıbrıslı Türk’ün annesine ait 3 mülkün 2011 yılında Kıbrıslı Türk’ün üzerine geçtiğini bunun akabinde ise bu mülkleri kullanmasına izin verilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Malları Vasiliğine başvurduğunu ancak bunun ret edildiğini ve konunun yargıya taşındığını belirtti.

Gazete Rum Yüksek Mahkemesi’nin kararlarına dayanarak Kıbrıslı Türk’ün temel argümanlardan birinin, “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, ilgili kararı hukuki bir yanılgı içerisinde aldığını, Vasilik tarafından mülkünün kullanılmasını haklı gösteren, kendisinin Güney Kıbrıs’ta malı bulunan Kıbrıslı Türk olarak addedilmesinin, Pile sakini olması nedeniyle, mümkün olmadığı” yönünde olduğunu yazdı.

Kıbrıslı Türk’ün bu tezinin olumlu karşılık bulduğunu yazan gazete ilgili kararda “başvuru sahibinin Güney Kıbrıs tarafından kontrol edilen bölgede ikamet etmesine bağlı olarak yasanın ilgili maddesindeki Kıbrıslı Türk ifadesine dahil olmadığına vurgu yapıldığını belirtti.

Gazete ancak ilgili kararda Kıbrıs Türk mallarına ilişkin olarak düzensiz durum boyunca malların Kıbrıs Türk Malları Vasiliği altında bulunduğu şeklindeki yasaya atıfta bulunulduğunu ve Kıbrıs Türk’ün başvurusunun ret edildiğini de yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim