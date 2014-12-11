Kıbrıslı Türkün Başvurusu Ret Edildi

Annesinden kendisine miras kalan Güney Kıbrıs’taki üç mülke yönelik olarak Rum Yüksek Mahkemesine başvuru yapan 55 yaşındaki bir Kıbrıslı Türkün başvurusunun ret edildiği belirtildi.

Politis gazetesi, söz konusu Kıbrıslı Türk’ün, Baf’a bağlı Poli doğumlu olduğunu, 1974’ten sonra ise babası ve kardeşleri ile birlikte Güzelyurt’a yerleştiğini yazdı.

Kıbrıslı Türk’ün annesinin ise, 1971 yılından öldüğünü yazan gazete, Kıbrıslı Türk’ün annesine ait 3 mülkün 2011 yılında Kıbrıslı Türk’ün üzerine geçtiğini bunun akabinde ise bu mülkleri kullanmasına izin verilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Malları Vasiliğine başvurduğunu ancak bunun ret edildiğini ve konunun yargıya taşındığını belirtti.

Gazete Rum Yüksek Mahkemesi’nin kararlarına dayanarak Kıbrıslı Türk’ün temel argümanlardan birinin, “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, ilgili kararı hukuki bir yanılgı içerisinde aldığını, Vasilik tarafından mülkünün kullanılmasını haklı gösteren, kendisinin Güney Kıbrıs’ta malı bulunan Kıbrıslı Türk olarak addedilmesinin, Pile sakini olması nedeniyle, mümkün olmadığı” yönünde olduğunu yazdı.

Kıbrıslı Türk’ün bu tezinin olumlu karşılık bulduğunu yazan gazete ilgili kararda “başvuru sahibinin Güney Kıbrıs tarafından kontrol edilen bölgede ikamet etmesine bağlı olarak yasanın ilgili maddesindeki Kıbrıslı Türk ifadesine dahil olmadığına vurgu yapıldığını belirtti.

Gazete ancak ilgili kararda Kıbrıs Türk mallarına ilişkin olarak düzensiz durum boyunca malların Kıbrıs Türk Malları Vasiliği altında bulunduğu şeklindeki yasaya atıfta bulunulduğunu ve Kıbrıs Türk’ün başvurusunun ret edildiğini de yazdı.