Kıbrıslı Türk’ün aracında gümrüksüz tütün ürünleri bulunduğu iddiası

Rum Gümrük makamlarının, “Ay.Demet”(Metehan) sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçen bir Kıbrıslı Türk’ün aracında gümrüğe beyan edilmemiş tütün ürünleri tespit ettiği iddia edildi.

Haravgi gazetesi, Gümrük Dairesi’nden yapılan açıklamaya dayanarak gümrük memurlarının, “Ay.Demet” (Metehan) sınır kapısında, dün akşam, gerçekleştirdiği kontroller sırasında, bir Kıbrıslı Türk’e ait araçta saklanmış olduğu ileri sürülen belirli bir markadan 200 sigara, başka bir marka olan 20 adet sigara tespit ettiğini iddia etti.

Söz konusu Kıbrıslı Türk’ün tutuklandığını, araçta bulunanlara ise araçla birlikte el konulduğunu yazan gazete, Kıbrsılı Türk’ün daha sonra bin 400 Euro para cezası ve aracı için de 300 Euro ödemesinin ardından serbest bırakıldığını yazdı.



