banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93493
ALTIN
206.311
DOLAR
5.2473
STERLİN
6.6786
EURO
5.9360
Kazada Hasan Anıt ağır yaralandı
Kazada Hasan Anıt ağır yaralandı
Çok acil kan aranıyor
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Girne Kaymakamlığı cezai işlem başlattı
GİRNE KAYMAKAMLIĞI CEZAİ İŞLEM BAŞLATTI
Mahkeme sanıklara acımadı
MAHKEME SANIKLARA ACIMADI
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Kıbrıslı Türk’ün aracında gümrüksüz tütün ürünleri bulunduğu iddiası

Kıbrıslı Türk’ün aracında gümrüksüz tütün ürünleri bulunduğu iddiası

27 Kasım 2018 Salı 09:25
Kıbrıslı Türk’ün aracında gümrüksüz tütün ürünleri bulunduğu iddiası

Rum Gümrük makamlarının, “Ay.Demet”(Metehan) sınır kapısından  Güney Kıbrıs’a geçen bir Kıbrıslı Türk’ün aracında gümrüğe beyan edilmemiş tütün ürünleri tespit ettiği iddia edildi. 

Haravgi gazetesi, Gümrük Dairesi’nden yapılan açıklamaya dayanarak gümrük memurlarının, “Ay.Demet” (Metehan) sınır kapısında, dün akşam, gerçekleştirdiği kontroller sırasında,  bir Kıbrıslı Türk’e ait araçta saklanmış olduğu ileri sürülen belirli bir markadan 200 sigara, başka bir marka olan 20 adet sigara tespit ettiğini iddia etti.

Söz konusu Kıbrıslı Türk’ün tutuklandığını, araçta bulunanlara ise araçla birlikte el konulduğunu  yazan gazete, Kıbrsılı Türk’ün daha sonra bin 400 Euro para cezası ve aracı için de 300 Euro ödemesinin ardından serbest bırakıldığını yazdı.

 

Son Güncelleme: 27.11.2018 13:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keve Kuveyt’te Forum Düzenledi
Keve Kuveyt’te Forum Düzenledi
Rum Başsavcı Eski Yardımcısına 4 Ay Hapis Cezası
Rum Başsavcı Eski Yardımcısına 4 Ay Hapis Cezası
Çipras: “müzakerelerin Başlamasının Anahtarı Güvenlik Konusunda Hazırlık Yapılması”
Çipras: “müzakerelerin Başlamasının Anahtarı Güvenlik Konusunda Hazırlık Yapılması”
Eni Ve Total’den 7. Parsele İlgi
Eni Ve Total’den 7. Parsele İlgi
Rum Tarım Bakanlığı’ndan Hellim Konusunda İkinci Düşünceler
Rum Tarım Bakanlığı’ndan Hellim Konusunda İkinci Düşünceler
Güney Kıbrıs’ta Yedi Çocuk Tacizcisine Erken Tahliye
Güney Kıbrıs’ta Yedi Çocuk Tacizcisine Erken Tahliye
Disi İle Akel Sınır Kapılarının Kapatılmasına Karşı
Disi İle Akel Sınır Kapılarının Kapatılmasına Karşı
Güney Kıbrıs’tan Türkiye ve İngiltere’ye müdahale
Güney Kıbrıs’tan Türkiye ve İngiltere’ye müdahale
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamaları Rum Gazetelerinde
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamaları Rum Gazetelerinde
Tuz Gölü Bölgesine 5 Yıldızlı Otel İnşa Edilmesi İçin İzin Başvurusu Yapıldı
Tuz Gölü Bölgesine 5 Yıldızlı Otel İnşa Edilmesi İçin İzin Başvurusu Yapıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim