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Kıbrıslı Türklerle Rumların Alışverişleri…

“KIBRISLI TÜRKLERİN ALIŞVERİŞLERİNDE AZALMA, RUMLARIN ALIŞVERİŞLERİNDE ARTIŞ”

Kıbrıslı Türklerle Rumların Alışverişleri…

“KIBRISLI TÜRKLERİN ALIŞVERİŞLERİNDE AZALMA, RUMLARIN ALIŞVERİŞLERİNDE ARTIŞ”

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
Kıbrıslı Türklerle Rumların Alışverişleri…

“KIBRISLI TÜRKLERİN ALIŞVERİŞLERİNDE AZALMA, RUMLARIN ALIŞVERİŞLERİNDE ARTIŞ”

 Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapmayı sürdürdükleri, fakat Türk lirasının maruz kaldığı baskıların, Kıbrıslı Türklerin alım gücünün düşmesine sebep olduğu ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki alışverişlerinin hissedilebilir derecede azaldığı belirtildi.

“JCC” şirketinin verilerine dayanarak, Kıbrıslı Türklerin 2017 yılının Ocak-Temmuz ayları döneminde kredi kartlarıyla Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdikleri alışverişlerin toplam miktarının 14,7 milyon Euro olduğunu yazan Alithia gazetesi, Kıbrıslı Türklerin 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde Güney Kıbrıs’tan yaptıkları toplam alışverişlerin ise 11,55 milyon Euro olduğunu kaydetti.

Bunun Kıbrıslı Türklerin alışverişlerinde yüzde 22 azalma olduğu anlamına geldiğini belirten gazete, bunun tam aksine, Rumların Ocak-Temmuz 2018 döneminde Kıbrıs Türk tarafından yaptıkları alışverişlerin ise 5,1 milyon Euro’dan 6,7 milyon Euro’ya yükseldiğini ve bunun, Rumların alışverişlerinde yüzde 32 artış olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Rumların bahsedilen dönem içerisinde Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’de 9 milyon Euro’dan fazla harcama yaptıklarını ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminde ise yaklaşık 6,9 milyon Euro olduğunu kaydeden gazete, Kıbrıslı Türklerin Rum kesiminde en çok süpermarketlerde harcama yaptığını, Rumların ise Kuzey Kıbrıs’ta genellikle yakıt, eğlence ve otellere para harcadıklarını ekledi.

 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 13:46
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