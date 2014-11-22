Kıbrıslı Türklerin Menfaatini Kastetmiyoruz!

KASULİDİS: “ÖZEL HİDROKABRON HESABINDAN SÖZ EDERKEN SADECE KIBRISLI TÜKLERİN MENFAATİNİ KASTETMİYORUZ”

EDEK ŞAŞKIN.. “BÖYLE BİR KONU NE SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI TOPLANTISINDA, NE DE ANDONİS SAMARAS’LA ORTAK GÖRÜŞMEMİZDE GÜNDEME GELDİ”

“BÖYLE BİR MANTIĞI BİZ KENDİMİZ BENİMSERSEK, SAHTE DEVLETİN TANINMASI YOLUNU AÇACAĞIMIZDAN KORKUYORUZ”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, doğal gazdan edinilecek gelirin Kıbrıslı Türklerin payının yatırılacağı bir bloke hesap oluşturulması üzerinde çalıştıkları açıklamasına gelen tepki üzerine “Bu hesap Kıbrıslı Türk-Rum bütün yeni nesil Kıbrıslıların menfaatine olacak” yönünde açıklama yaptı.

Simerini “Ortak Fon Fikrinin Geçmişi Var... Hidrokarbon Geliriyle İlgili Kulisler Yıllardır Sürüyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, doğal gaz gelirinden Kıbrıslı Türklerin payının yatırılacağı bloke hesapla ilgili açıklamasının Rum tarafında paniğe neden olduğunu, bu nedenle dün izahat niteliğinde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, Kasulidis dünkü yazılı açıklamasında “Cumhuriyet hidrokarbonunun gelirinin bir bölümü ile Kıbrıslı Türk-Rum bütün yeni nesil Kıbrıslıların menfaatine ayrılacak, bloke bir hesap oluşturma üzerinde çalışıyor. Dünkü (Perşembe) açıklamam tamamen Kıbrıslı Türklerle ilgiliymiş gibi yanlış yorumlandı” dedi.

Kasulidis, şöyle devam etti:

“CIIM Mezunlar Derneği’nin etkinliğinde, orada bulunan bir kişinin, Norveç modelinde ‘escrow account’ oluşturularak Kıbrıslı Türklerin hidrokarbonlardan edinilecek gelirdeki payının bloke edilmesi olanaklarıyla ilgili sorusu üzerine, böyle bir hesap oluşturmak üzerinde çalıştığımız cevabını verdim.

Bu hesaba, hidrokarbonlardan edinilecek gelirin bir bölümü yatırılabilir ve hesapta birikecek paranın, yatırım yapılarak değerlendirilmesi aracılığıyla Kıbrıslı Türk-Rum yeni nesil Kıbrıslılar faydalanabilir. Hiçbir şekilde –yanlış yorumlandığı gibi- bu gelirin, Türkiye’nin taleplerinin tatmin edilmesi için tamamen Kıbrıs Türk toplumuna yönlendirileceğini söylemedim.”

EDEK ŞAŞKIN

Habere göre, EDEK Başkan Yardımcısı Yorgos Varnavas, Kasulidis’in Kıbrıslı Türklerin doğal gaz gelirindeki payı için bloke hesap oluşturulacağı açıklamasından büyük şaşkınlık duyduğunu belirterek, “Böyle bir konu ne Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde, ne de Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras’la ortak görüşmemizde gündeme getirildi. Sayın Kasulidis’in açıklaması bizi çok şaşırttı” dedi.

Varnavas, partisinin, Kıbrıs sorunu çözülmeden önce doğal gazın müşterek yönetilmesi ve gelirinin paylaşılmasıyla ilgili herhangi tek taraflı bir karar alınmasını, Rum tarafının Türkiye karşısında çok tehlikeli ve kabul edilemez bir gerilemesi olarak kabul edeceğini vurguladı.

“BÖYLE BİR MANTIĞI BİZ KENDİMİZ BENİMSERSEK, SAHTE DEVLETİN TANINMASI YOLUNU AÇACAĞIMIZDAN KORKUYORUZ”

“Bu tür bir mantığı biz kendimiz benimsersek, Türk şantajlarının tırmanması ve sahte devletin tanınması yolunu açacağımızdan korkuyoruz” diyen Varnavas, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyeti sürerken, “milli çıkarlardan ödün verilemeyeceğini” savundu. Varnavas, Rum yönetiminin Rum siyasi partilerinin oy birliğiyle belirlediği ortak tezin altını oyan bu tür görüşleri reddetmesi, Türkiye’ye karşı alınan tepki önlemlerini tırmandırması gerektiğini de öne sürdü.

ÖNERİ YENİ DEĞİL, 2011’DE NEOFİTU DA SÖYLEMİŞ

Gazete, Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbondan edinilecek gelirin yatırılacağı bir fon oluşturulması fikrinin yeni olmadığını, geçmişte yabancıların ve Rumların çeşitli temaslarda,” Kıbrıs sorunu çözümsüz olduğu süre içerisinde geçerli olacak” böyle bir fon kurulması konusunun gündeme getirildiğini yazdı.

DİSİ Başkanı Averof Nefotiu’nun, 9 Mart 2011’de Londra’da İngiliz milletvekillerine hitabında Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon yataklarına değinirken, doğal gazdan edinilecek gelirden Kıbrıslı Türklere düşen payın, Kıbrıs sorunu çözümsüz olduğu sürece saklanacağı ayrı bir fondan söz ettiği belirtildi.

Gazete şunları da aktardı:

“Neofitu, Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon yatakları keşfedilmesinin sorunun çözümüne yeni perspektifler kattığını belirterek, 12’nci parseldeki araştırmaların Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koyması için Türkiye’nin lehine olacak yeni olgu ve teşvikler yarattığını söyledi.

İngiltere’deki soydaşlarımızın gazetesi Eleftheria’nın 10 Mart 2011 tarihli sayısına göre Neofitu bu perspektifte ‘Kıbrıs’ın edineceği kardan Kıbrıslı Türklere düşen payın sorun çözülene kadar saklanacağı ayrı bir fon olacak’ dedi.”

Politis “Fon Yüzünden Fırtına... Kasulidis’in Gelirlerin Yönetilmesiyle İlgili Açıklaması EDEK’i Endişelendirdi” başlıklı haberinde, EDEK’in yatırım fonu ifadesinden bile paniğe kapıldığına işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin payının bloke edilerek, saklanmasına itiraz ettiklerini belirtti.

Gazete, bunun üzerine Kasulidis’in de yazılı açıklama yaparak, sözlerinin yanlış yorumlandığını, herkesin faydalanacağı Norveç modelinde bir fondan söz ettiği, tamamen Kıbrıslı Türklerin menfaatine bir hesaptan bahsetmediği izahında bulunduğunu okurlarına aktardı.

Alithia, Kasulidis’in dünkü düzeltme yazısını “Kasulidis Devletin Bir Fonundan Söz Etti”başlığı altında aktardı.

Fileleftheros ise haberi “Gazdan Edinilecek Gelir Yeni Neslin Menfaatine... Kasulidis’in Özel Bloke Hesap Oluşturulmasıyla İlgili İzahatı” başlığı altında özetledi.