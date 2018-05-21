Kıbrıslı Türklerin Güney’deki Taşınmazlarına İlişkin Süreç Değişiyor...

Rum Bakanlar Kurulu, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki taşınmaz malların idaresine ilişkin yeni bir “şeffaflık politikası” benimsedi.

Rum radyosunun haberine göre, bugün toplanan Rum Bakanlar Kurulu, “Güney Kıbrıs’taki taşınmazların toplamının yaklaşık yüzde 10’una denk geldiği” iddia edilen Kıbrıs Türk taşınmazlarının idaresi konusunda daha şeffaf bir politika izlenmesi kararı aldı.



Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki taşınmazlarının idaresinin daha şeffaf bir prosedürle yapılması kararı alındığını, bu çerçevede yapılacak uygulamalardan birinin; kullanıma müsait Kıbrıs Türk taşınmazlarının ve bu taşınmazların kimlerin kullanımında olduğunun internet üzerinde ilan edilmesi şeklinde olacağını ifade etti.Petridis, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki taşınmaz mallarının 455 bin dönüm, diğer bir deyişle 609 milyon metrekare büyüklüğünde olduğunu, bunun da Güney Kıbrıs’taki toprak yüzölçümünün yüzde 10,2’sine denk geldiğini iddia ederek, bundan sonraki sürecin bu taşınmazların kullanımında haksızlıkların ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Kıbrıslı Türk traşınmazlarıyla ilgili bir de web sitesi kurulacak.