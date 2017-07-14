ÇALIŞMALARIN KIBRIS SORUNDAKİ GELİŞMELERDEN ETKİLENEBİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Crans-Montana’da yaşananların Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatına uyumu sürecini etkileyeceği iddia edildi.

Politis gazetesi görüşmelerde beliren çöküşün, koşular değişmediği sürece, Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatına uyum ve hazırlık sürecini yakın zamanda etkileyeceğini öne sürdü.

Gazete Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türk toplumunun uyumuyla ilgili olup 2015 Ekim ayından bu yana faaliyetlerde bulunan ad hoc komite çerçevesinde yapılan programlanan çalışmaların ve temasların iptal edilmesini resmi olarak istemese de, hali hazırda gayri resmi olarak niyetlerini Avrupa Komisyonu’na aktardığını belirtti.

2017 yılının başında Enosis plebisitiyle ilgili anlaşmazlığın yaşandığı sırada olduğu gibi, “araştırma heyetinin”, sağlık, ekonomi gibi bir dizi konuda, müzakere yapılmadığı sürece durmasının beklendiğini öne süren gazete, ancak elde edilen bilgilere göre ad hoc komite çerçevesinde herhangi bir görüşme ya da faaliyetin durdurulması yönünde henüz bir direktif verilmediğini aktardı.

Temmuz ayı sonuna kadar bir programın olduğuna işaret eden gazete, programlanan faaliyetlerin normal bir şekilde yapılacağını yazdı.

Kıbrıs Rum tarafının görüşmeler olmadan uyumun olamayacağını savunduğunu kaydeden gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise uyum sürecinin müzakerelerden bağımsız olması gerektiği yönünde görüşe sahip olduğunu aktardı.

Haberde uyum sürecinin, Kıbrıs Türk toplumunun kalkınmasının desteklenmesine yönelik Komisyon’un verdiği ödeneklerle ilgili olmadığı ve ödenekleri etkilemeyeceği de belirtildi.