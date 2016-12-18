Güney Kıbrıs:
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18 Aralık 2016 Pazar 10:41

“Kıbrıslı Türkler Ve Rumlar Müteşebbis Köprüleri Kuruyor”

'Kıbrıslı Türkler Ve Rumlar Müteşebbis Köprüleri Kuruyor”
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Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerinin, iş insanları arasındaki işbirlikleri için olumlu bir ortam meydana getirmekte olduğu ifade edildi.

Kıbrıs sorununun olası bir çözümünün müteşebbis/girişimcilik aşamasında meydana getirdiği perspektiflerin, Kıbrıslı Türk ve Rum iş insanlarını olumlu anlamda düşündürdüğünü yazan Kathimerini gazetesi, iki toplumdan iş insanlarının, meydana getirilecek yeni ortamla ilgili zemini hazırlamakta olduklarını kaydetti.

Elde ettiği “bilgilere” dayanarak, iki toplumdan işletmelerin hali hazırda işbirliği perspektiflerini tartışmakta olduklarını yazan gazete, bazı durumlarda ise işbirliği çerçevesinin tamamlanmış göründüğünü kaydetti.

İşbirlikleri açısından yoğun bir faaliyet gözlemlenen sektörlerin, turizm ve hizmet sektörü olduğunu ifade eden gazete, Kıbrıslı Rum iş insanlarının Türk piyasasına, Kıbrıslı Türklerin de Avrupa piyasalarına erişimden ortaya çıkmakta olan fırsatlara “göz diktiklerini” ekledi.

Gazete “Kıbrıslı Türkler ve Rumlar Müteşebbis Köprüleri Kuruyor” başlığıyla ekonomi sayfasında yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk ve Rum iş insanlarının sürekli istişare içerisinde olduklarını ve Kıbrıs sorununun olası çözümünde ortaya çıkabilecek işbirliği geliştirme perspektiflerini incelemekte olduklarını kaydetti.

Hali hazırda iki taraftan da çeşitli öneriler sunulduğunu yazan gazete, temasların her iki taraftan 10 kişilik önde gelen bir işadamları grubu tarafından yürütülmekte olduğunu aktardı.

Bugüne kadar iki görüşme yapıldığını ve üçüncüsünün de Aralık ayı içerisinde KKTC’de yapılmasının beklendiğini yazan gazete, iş insanlarının arayışlarının, hizmet sektörünün ötesinde, turizm, denizcilik ve hidrokarbon sanayinin meydana getireceği yeni alanlara odaklandığını ekledi.

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