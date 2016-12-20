“Kıbrıslı Türkler İle Rumlar Arasında Kişi Başına Düşen Gelir, Birbirine Yaklaştı”

Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, “Dünya Bankasının kısa zaman önce yaptığı çalışmaya atıfta bulunarak, Rum ekonomisinin Güney Kıbrıs’ta yaşadığı ekonomik krizin, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki gelirlerin birbirine yaklaşmasına yol açtığını söylediği” ifade edildi.

YEORGİADİS: “FEDERAL KAYNAKLARIN DAĞILIMI/PAYLAŞIMI GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN BİR KONUDUR”

Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, “Dünya Bankasının kısa zaman önce yaptığı çalışmaya atıfta bulunarak, Rum ekonomisinin Güney Kıbrıs’ta yaşadığı ekonomik krizin, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki gelirlerin birbirine yaklaşmasına yol açtığını söylediği” ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Yeorgiadis, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in ilgili sorusu üzerine kendisine gönderdiği mektupta, Dünya Bankasının Kıbrıslı Türklerin ekonomisiyle ilgili olarak kısa zaman önce yaptığı çalışmaların, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında kişi başına düşen gelir arasında, 2004 yılından bugüne kadar yakınlaşma olduğunu gösterdiğini iletti.

Yeorgiadis’in, Rum Ekologlar –Vatandaşlar İşbirliği Hareketi milletvekilinin konuyla ilgili sorusuna yanıt verdiğini yazan gazete, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki gelir yakınlaşmasının, esas olarak özellikle Güney Kıbrıs ekonomisini etkileyen küresel ekonomik krizin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta olduğuna işaret edildiğini kaydetti.

“Kişi başına düşen gelir konusunda, doğru karşılaştırılabilir veriler olmadığını, çünkü Kıbrıslı Türklerin reel satın alma gücü açısından, kişi başına düşen gelirinin resmi ve güvenilir bir şekilde hesaplanmasının bir yolu olmadığını” öne süren Yeorgiadis, “federal kaynakların ekonomik yakınlaşma amacıyla dağılımı/paylaşımının, şu an görüşülmekte olan bir konu teşkil ettiğini” sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesine göre ise Rum Ekologlar Hareketinden Yorgos Perdikis, “Annan Planında iki toplumun kişi başına düşen gelir düzeyinin yakınlaşmasına ilişkin maddeler bulunduğunu, çünkü iki gösterge arasında uçurum olduğunu” anımsattı.