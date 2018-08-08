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Kıbrıslı Türkler Erenköy’de

Kıbrıslı Türklerin bugün Erenköy Direnişi’nin 54.yıldönümü nedeniyle Erenköy’e yapacağı ziyaret ve Rum siyasi partilerin açıklamaları Rum basınında yer aldı.

Kıbrıslı Türkler Erenköy’de

Kıbrıslı Türklerin bugün Erenköy Direnişi’nin 54.yıldönümü nedeniyle Erenköy’e yapacağı ziyaret ve Rum siyasi partilerin açıklamaları Rum basınında yer aldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:59
Kıbrıslı Türkler Erenköy’de

Kıbrıslı Türklerin bugün Erenköy Direnişi’nin 54.yıldönümü nedeniyle Erenköy’e yapacağı ziyaret ve Rum siyasi partilerin açıklamaları Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros, Kıbrıslı Türklerin Erenköy Direnişi “kutlamalarını” bu yıl bir kez daha gerçekleştireceğini ve çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün bugün Erenköy’e gitmesinin beklendiğini yazdı.   

PARTİLERİN AÇIKLAMLARI 

Haber göre, DİKO yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin bombardımanın, ölüme ve felakete neden olduğunu ancak Kıbrıslı Rumların mücadeleciliğini ve yürekliliğini kırmayı başaramadığını” savundu. 

Türkiye’nin ayrıca Türk siyasetinin merkez ekseni olan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin lağvedilmesini de başaramadığını belirten DİKO,  parti olarak politikalarının temelini “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin varlığının korunması olduğunu ifade etti. 

EDEK, 1964 yılında hayatını kaybedenleri anarken, Kıbrıslı Türklerin ve TMT üyelerinin Erenköy’e geçişine izin vermemesi için hükümete çağrıda bulundu.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise açıklamasında, Türk bombardımanını kınadı ve hayatlarını kaybedenleri andı.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Dillirga bölgesi yerel makamları ve sakinleriyle Poli bölgesi sakinlerinin Erenköy barikatının açılmasını boş yere talep etmeye devam ettiğini iddia ederek, “Kıbrıslı Türk milliyetçileriyle TC kökenli vatandaşlarla birlikte çok az sayıda köy sakininin, her yıl 8 Ağustos’ta, BM Barış Gücü eşliğinde  Erenköy’e gittiğini savundu.

 


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Son Güncelleme: 08.08.2018 13:07
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