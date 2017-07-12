Kıbrıslı Türk Ve Rumların Karşılıklı Kredi Kartı Harcamaları

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların Güney Kıbrıs ve KKTC’de kredi kartlarıyla yaptıkları alışveriş miktarları açıklandı.

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların Güney Kıbrıs ve KKTC’de kredi kartlarıyla yaptıkları alışveriş miktarları açıklandı.

Alithia gazetesi, JCC kuruluşunun verilerine göre, Kıbrıslı Türklerin 2017 yılının ilk altı aylık döneminde Güney Kıbrıs’ta toplam 12 milyon 47 bin Euro’luk alışveriş yaptıklarını yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki harcamalarının büyük bölümünü market ve hizmet alımının oluşturduğunu aktardı.

Kıbrıslı Rumların ise KKTC’deki kredi kartı harcamalarının 4 milyon 265 bin Euro olduğunu, bu harcamaların büyük bir kısmının KKTC’deki otellerde yapıldığını yazan gazete, KKTC ve Türkiye’deki toplam harcama tutarının ise 5 milyon 600 bin Euro olduğunu vurguladı.