Kıbrıslı Türk Ve Rum Kadınlar Arasında Yapılan Araştırmada Kıbrıs Sorunu En Son Sıralarda

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kadınlar arasında gerçekleştirilen bir araştırma, her iki toplumdan kadınların en yoğun ilgi duydukları konuların, kadına şiddetin önlenmesi, tıbbi tedaviye kolay erişim ve kişisel bağımsızlığın kazanılması olduğunu ortaya koydu.

Rum gazeteleri, Kadın Hakları İçin Milli Mekanizma’nın İki Toplumlu İşbirliği Komitesi tarafından, “Noverna Analytic &Research” şirketine yaptırılan araştırmada, Kıbrıs’taki her iki toplumdan kadınların, en büyük sorun olarak kadına şiddeti gördüklerini, Kıbrıs sorununun çözümünün ise ilgi gören konular arasında altlarda kaldığını yazdılar.

Araştırmaya göre, Kıbrıslı Rum kadınların yüzde 81’ine, Kıbrıslı Türk kadınların ise yüzde 77’sine göre kadına yönelik fiziki ve sözlü şiddet, kadınları ilgilendiren en önemli konu.

Kadınları ilgilendiren diğer önemli konunun ise, Kıbrıslı Rum kadınlar için yüzde 75 ve Kıbrıslı Türk kadınlar için ise yüzde 72 oranıyla tıbbi tedaviye erişim konusu olduğunu vurgulayan Politis gazetesi, ekonomik özgürlük, eğitimde fırsat eşitliği, evde aşırı sorumluluk üstlenme konularının da iki toplumun kadınlarının ilgi alanlarında üst sıralarda yer aldığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs sorunu ve bu konuda yaşanan gelişmelere gösterilen ilgilinin ise her iki toplumun kadınlarında düşük düzeyde kaldığını, Kıbrıslı Türk kadınlar için bu oranın yüzde 36, Kıbrıslı Rum kadınlar için ise yüzde 42 olduğunu aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Kıbrıslı Türk Kadınlar Çözüm İçin Hevesli Değil” başlığı altında verdi.

Gazete, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin Kıbrıslı Türk ve Rum kadınların endişe listesinde son sırada yer almasına karşın, Kıbrıslı Rum kadınların yüzde 75’inin “Kıbrıs sorununun çözümüyle gerçekten ilgilendiğini” söylediğini, Kıbrıslı Türk kadınlarda ise bu oranın yüzde 33’te kaldığını yazdı.