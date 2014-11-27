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Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Partiler Buluştu

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesindeki, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler buluşmasının dün gerçekleştirildiğini, bazı partilerin ise toplantıya katılmadığı belirtildi.

Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Partiler Buluştu

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesindeki, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler buluşmasının dün gerçekleştirildiğini, bazı partilerin ise toplantıya katılmadığı belirtildi.

27 Kasım 2014 Perşembe 09:07
Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Partiler Buluştu
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 Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesindeki, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler buluşmasının dün gerçekleştirildiğini, bazı partilerin ise toplantıya katılmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum tarafından EDEK ile Çevreciler ve Ekologlar Hareketi’nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “meydan okumalarına” yönelik protesto göstergesi olarak toplantıya katılmadığını yazdı.

Bir önceki partiler görüşmesinde, “Barbaros” gemisini çekmesi için Türkiye’ye çağrı yapan Kıbrıslı Türk partilerin, Türk faaliyetlerini haklı göstererek, görüş değiştirdiklerini savunan gazete, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum partilerin hidrokarbon üzerindeki  fikir alış verişinin de yoğun olduğunu belirtti.

Habere göre AKEL, DİSİ ve DİKO, “Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklere değil kendi hedeflerine hizmet ettiği” görüşünü ortaya koyarken, AKEL adına toplantıda yer alan Hristofidis ise Türk argümanını ret ederek muhataplarına “vatansever olmak istiyorlarsa ulusal düşünmeleri” yönünde öneride bulundu.

Hristofidis ayrıca Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların temaslarının güçlendirilmesinden de bahsetti.

DİKO Başkan Vekili Markos Kiprianu ise toplantıda doğal gazın devlete ait olduğunu, vatandaşlarının ise bütçe aracılığıyla, bundan yararlanacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) ise, Anastasiadis’i, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereleri askıya almakla eleştirdi ve Hristofyas zamanında da Barbaros gemisinin volta attığını ancak müzakerelere ara verilmediğini dile getirdi. Bunun üzerine AKEL ise Türkiye’nin o dönemde Navtex yayımlamadığını ileri sürdü.

Partiler buluşmasına ev sahipliği yapan EDİ Başkanı Praksula Antoniadu ise Kıbrıslıları ekonomik ve toplumsal sefaletten çıkaracak olan adanın yeniden birleşmesine yönelik çaba harcanmakta olduğunu, milliyetçilik ve popülist politikalarının sırası olmadığını ifade etti.

Politis gazetesi ise ilgili haberi “Partiler Doğal Gazı Ele Aldı” başlığıyla aktarırken, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum partiler buluşmasında hidrokarbon konusu ve iki toplum yararına yönelik olarak bundan faydalanılmasını ele aldıklarını yazdı.

Habere göre bir sonraki partiler buluşması 17 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Haravgi gazetesi ise haberi “MEB Yüzünden Ledra Palace’ta Çatırtı” başlığıyla aktardı.

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