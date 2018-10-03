Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Öğrenciler Arasındaki “İmagine” Programı

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ilkokul öğrencilerini bir araya getiren, barış kültürü ve ırkçılık karşıtı amaçlı “Imagine” (hayal etmek) programının, bu yıl da zenginleştirilmiş ve çoğaltılmış faaliyetlerle gerçekleştirileceği belirtildi.

Alithia gazetesi, “Imagine” programına ilişkin ilk buluşmaların ve faaliyetlerin, Kasım ayında başlamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, katılımın gönüllü olduğu ilk ve orta eğitim okullarında ilgili genelgenin yayınlanmasının ardından, ilgi duyan velilerin, 19 Ekim’e kadar, çocukları için izin doldurabileceklerini belirtti.

Habere göre, İki Toplumlu Eğitim Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Başkanı Mihalinos Zembilas, konu hakkında Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 2018-19 öğretim yılında iki toplumlu temaslara katılmak isteyen öğrencilere tek toplumlu veya iki toplumlu daha fazla faaliyete katılma olanağı verileceğini ifade etti.

Gazete, bu yılki program çerçevesinde ırkçılık karşıtı eğitim ve barış eğitimiyle ilgi pedagojik faaliyete ilişkin eğitimin de bulunduğunu yazdı.

Ηabere göre, program çerçevesinde 25 Kıbrıslı Türk ve 25 Kıbrıslı Rum’un katıldığı ve öğretim yılı boyunca devam eden faaliyetler BM tarafından kontrol edilen Ledra Palace bölgesinde gerçekleştiriliyor.

2017-18 yılı öğretim yılında programa 2 bin öğrenci ve 200 eğitimci katıldı.