Kıbrıslı Türk Uyuşturucuyla Yakalandı



Rum Polisinin, 45 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ü, tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurma, taşıma ve ticaretini yapma şüphesiyle geçtiğimiz Cuma günü Larnaka’da tutukladığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Rum Polisinin söz konusu şahsın tasarrufunda 64 paket ele geçirdiği ve bunların sentetik uyuşturucuyla ilgisi olabilecek bir maddenin izlerini taşıdığı ifade edildi.

Gazete, haberde ismi belirtilmeyen Kıbrıslı Türk’ün, Rum Devlet Laboratuarı’nın analiz sonuçları çıkana kadar gözaltına alındığını ekledi.