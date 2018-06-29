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Kıbrıslı Türk “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında 55 kilo hellim ve 9 kilo nor ile yakalandı iddiası

Rum Gümrük Dairesi çalışanları tarafından dün “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında yapılan kontroller sırasında, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a arabasıyla geçmekte olan bir Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda, 55 kilo hellim ile 9 kilo nor tespit ettiği iddia edildi.

Kıbrıslı Türk “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında 55 kilo hellim ve 9 kilo nor ile yakalandı iddiası

Rum Gümrük Dairesi çalışanları tarafından dün “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında yapılan kontroller sırasında, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a arabasıyla geçmekte olan bir Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda, 55 kilo hellim ile 9 kilo nor tespit ettiği iddia edildi.

29 Haziran 2018 Cuma 09:28
Kıbrıslı Türk “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında 55 kilo hellim ve 9 kilo nor ile yakalandı iddiası

Rum Gümrük Dairesi çalışanları tarafından dün “Ay. Demet” (Metehan) sınır kapısında yapılan kontroller sırasında, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a arabasıyla geçmekte olan bir Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda, 55 kilo hellim ile 9 kilo nor tespit ettiği iddia edildi.

Haberde ismi belirtilmeyen Kıbrıslı Türk’ün yakalandığını, ürünlere ve arabaya el konduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Türk’e toplam 800 Euro para cezası kesildiğini ve akabinde ise serbest bırakıldığını belirtti.

Gazete süt ürünlerinin ise, öngörülen prosedür gereği imha edilmesi için, Veteriner Dairesi hizmetlerine teslim edildiklerini ekledi.

Haravgi ise haberinde, Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin Yeşil Hat üzerinden taşınmasının yasak olduğunu, ticari amaçlar için taze balık ve bal geçişlerinin ise istisna teşkil ettiğini anımsattı.

 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 13:24
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