Kıbrıslı Rum’un tazminat talebi davası karara kaldı

KKTC’deki taşınmaz mallarını kullanamadıkları gerekçesiyle Rum hükümetine dava açan ve ilk davayı kaybetmelerinin ardından Yüksek Mahkeme’ye başvuran Kıbrıslı Rum çift Thoma ve Eleni Kaullas’ın davası dün görüldü ve karara kaldı.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum çift Thoma ve Eleni Kaullas’ın, KKTC’de bulunan taşınmaz mallarını kullanamamaları sebebiyle Rum hükümetinden tazminat talep ettikleri ve 2009’da başlayan mahkeme sürecinin dün Rum Yüksek Mahkemesi’nde devam ettiğini yazdılar.

Gazete, Rum çiftin 2009’da açtıkları davada kaza mahkemesinin, “tazminat davalarına bakma yetkisi olmadığı” gerekçesiyle 2012’de davayı sonlandırdığını, bunun üzerine çiftin, Yüksek Mahkeme’ye başvurduğunu belirterek, Yüksek Mahkeme’nin ise dava günü olarak beş yıl sonrasını, yani 2017 yılını vermesi sonrasında, davaların makul zaman zarfında görülmesinin gerektiği şeklindeki yasanın çiğnendiği gerekçesiyle davayı geri çektiğini yazdı.

Bu gelişmeler üzerine Kaullas çiftinin, Rum Başsavcılığı aleyhinde, söz konusu haklarının çiğnendiği gerekçesiyle açtığı davanın duruşmasının ise dün görüldüğü ve mahkemenin gerekçeli kararını açıklamak için duruşmayı ertelediği belirtildi.

Haberde, bu mahkemeden de tazminat kararı çıkmaması halinde, Kaullas çiftinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmalarının beklendiği de aktarıldı