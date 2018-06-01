banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98660
ALTIN
192.322
DOLAR
4.6216
STERLİN
6.1489
EURO
5.3906
Yasak yayın iddiası
YASAK YAYIN İDDİASI
Kenevir zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Katil anne 7 gün daha tutuklu kalacak
KATİL ANNE 7 GÜN DAHA...
banner282

Kıbrıslı Rum’un tazminat talebi davası karara kaldı

KKTC’deki taşınmaz mallarını kullanamadıkları gerekçesiyle Rum hükümetine dava açan ve ilk davayı kaybetmelerinin ardından Yüksek Mahkeme’ye başvuran Kıbrıslı Rum çift Thoma ve Eleni Kaullas’ın davası dün görüldü ve karara kaldı.

Kıbrıslı Rum’un tazminat talebi davası karara kaldı

KKTC’deki taşınmaz mallarını kullanamadıkları gerekçesiyle Rum hükümetine dava açan ve ilk davayı kaybetmelerinin ardından Yüksek Mahkeme’ye başvuran Kıbrıslı Rum çift Thoma ve Eleni Kaullas’ın davası dün görüldü ve karara kaldı.

01 Haziran 2018 Cuma 10:10
Kıbrıslı Rum’un tazminat talebi davası karara kaldı

KKTC’deki taşınmaz mallarını kullanamadıkları gerekçesiyle Rum hükümetine dava açan ve ilk davayı kaybetmelerinin ardından Yüksek Mahkeme’ye başvuran Kıbrıslı Rum çift Thoma ve Eleni Kaullas’ın davası dün görüldü ve karara kaldı.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum çift Thoma ve Eleni Kaullas’ın, KKTC’de bulunan taşınmaz mallarını kullanamamaları sebebiyle Rum hükümetinden tazminat talep ettikleri ve 2009’da başlayan mahkeme sürecinin dün Rum Yüksek Mahkemesi’nde devam ettiğini yazdılar.

Gazete, Rum çiftin 2009’da açtıkları davada kaza mahkemesinin, “tazminat davalarına bakma yetkisi olmadığı” gerekçesiyle 2012’de davayı sonlandırdığını, bunun üzerine çiftin, Yüksek Mahkeme’ye başvurduğunu belirterek, Yüksek Mahkeme’nin ise dava günü olarak beş yıl sonrasını, yani 2017 yılını vermesi sonrasında, davaların makul zaman zarfında görülmesinin gerektiği şeklindeki yasanın çiğnendiği gerekçesiyle davayı geri çektiğini yazdı.

banner277
Bu gelişmeler üzerine Kaullas çiftinin, Rum Başsavcılığı aleyhinde, söz konusu haklarının çiğnendiği gerekçesiyle açtığı davanın duruşmasının ise dün görüldüğü ve mahkemenin gerekçeli kararını açıklamak için duruşmayı ertelediği belirtildi.

Haberde, bu mahkemeden de tazminat kararı çıkmaması halinde, Kaullas çiftinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmalarının beklendiği de aktarıldı

banner288
Son Güncelleme: 01.06.2018 14:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Tarafında Hava Koşullarından Ötürü Sarı Alarm Verildi
Rum Tarafında Hava Koşullarından Ötürü Sarı Alarm Verildi
Vasiliko’ya özel LNG terminali inşası için ilk adım
Vasiliko’ya özel LNG terminali inşası için ilk adım
Rum AP Milletvekilleri Türkiye’ye mali yardım ambargosu için baskı yapıyor
Rum AP Milletvekilleri Türkiye’ye mali yardım ambargosu için baskı yapıyor
Limasol’da çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi
Limasol’da çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi
Guterres Çerçevesine İlişkin Tartışmalar Sürüyor...
Guterres Çerçevesine İlişkin Tartışmalar Sürüyor...
“KKTC’deki Köyüne Dönmeye“ Hazırlandığı İddia Edilen Skuridis’le İlgili Haberler Rum Gazetelerinde
“KKTC’deki Köyüne Dönmeye“ Hazırlandığı İddia Edilen Skuridis’le İlgili Haberler Rum Gazetelerinde
Rum Polisinin Operasyonlarında 24 Saat İçerisinde 18 Kişi Tutuklandı!
Rum Polisinin Operasyonlarında 24 Saat İçerisinde 18 Kişi Tutuklandı!
"Anastasiadis: “Türk Ambargosunu Sonlandırma Çalışmaları Yoğunlaşacak”
"Anastasiadis: “Türk Ambargosunu Sonlandırma Çalışmaları Yoğunlaşacak”
Anastasiadis İle Kiprianu Arasındaki Tartışmalar Sürüyor...
Anastasiadis İle Kiprianu Arasındaki Tartışmalar Sürüyor...
“Rusların Hesaplarına Makas”
“Rusların Hesaplarına Makas”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim