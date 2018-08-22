Kıbrıslı Rum’u Hastanelik Eden Dört Kıbrıslı Türk Aranıyor

Limasol’a bağlı Agridya köyünde dört Kıbrıslı Türk’ün 48 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u dövdüğü ileri sürüldü.



Fileleftheros gazetesi dün Kıbrıslı Rum’un, bahçesine giren ve meyvelerini çalarken yakaladığı Kıbrıslı Türklerle kavga ettiğini yazdı.



Eline demir çubuk alan Kıbrıslı Rum’un, Kıbrıslı Türklerin saldırısına uğradığını kaydeden gazete, kavga neticesinde Kıbrıslı Rum’un yaralandığını, Kıbrıslı Türklerin de olay yerinden kaçtığını belirtti.



Kıbrıslı Rum’un, özellikle başına aldığı darbelerden dolayı hastanede tedavi altına alındığını aktaran gazete, polisin de Kıbrıslı Türkleri aradığını kaydetti.



