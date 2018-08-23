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Kıbrıslı Rum’u Dövdüğü İleri Sürülen İki Kıbrıslı Türk Aranıyor

Limasol’a bağlı Agridya köyünde 48 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u dövdükleri ileri sürülen dört kişiden ikisinin, polis tarafından yakalandığı ifade edildi.D

Kıbrıslı Rum’u Dövdüğü İleri Sürülen İki Kıbrıslı Türk Aranıyor

Limasol’a bağlı Agridya köyünde 48 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u dövdükleri ileri sürülen dört kişiden ikisinin, polis tarafından yakalandığı ifade edildi.D

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
Kıbrıslı Rum’u Dövdüğü İleri Sürülen İki Kıbrıslı Türk Aranıyor


Limasol’a bağlı Agridya köyünde 48 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u dövdükleri ileri sürülen dört kişiden ikisinin, polis tarafından yakalandığı ifade edildi.

Dört kişiden üçünün Kıbrıslı Türk, birinin ise Romen olduğunu iddia eden Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen olayda, 48 yaşındaki Rum’un, dört şahsın Kıbrıs Türk plakasına sahip Hyunday marka gümüş renkli salon bir araçla, bölgede şüpheli bir şekilde hareket ettiklerini söylediğini kaydetti.

Akabinde söz konusu şahıslar arasında gerçekleşen kavgada, Kıbrıslı Rum’un bahse konu şahıslarca dövüldüğünü ve akabinde hastanelik olduğunu ileri süren gazete, polisin olaydan birkaç saat sonra 39 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk ile 33 yaşındaki Romen uyruklu şahsı yakaladığını ifade etti.

Olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 47 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün daha aranmakta olduğunu belirten gazete, bu kişinin Kuzey Kıbrıs’ta ikamet ettiğini ve bu şahısla ilgili bilgilerin “stop liste” konduğunu ifade etti.

Polisin bir Kıbrıslı Türk’ü daha aradığını yazan gazete, yakalanan iki kişinin dün mahkemeye sevk edildiklerini ve 4 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ekledi.

 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 12:36
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