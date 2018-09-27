Kıbrıslı Rumların Yüzde 10,5’i Yabancı Dil Bilmiyor

Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’inin hiçbir yabancı dil bilmediği bildirildi.



Haravgi gazetesi Eurostat’ın 2016 verilerine göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 10,5’inin hiçbir yabancı dil bilmediğini, yüzde 62,2’sinin 1, yüzde 20,3’ünün 2, yüzde 7’sinin 3 ve daha fazla dil bildiğini kaydetti.



Haberde, İsveç’te en az bir yabancı dil bilenlerin sayısının yüzde 97, Letonya, Danimarka, Litvanya’da yüzde 96 ve Lüksemburg’da yüzde 95 olduğu aktarıldı.



