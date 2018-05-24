Kıbrıslı Rumların AB’dan duydukları memnuniyet arttı

Güney Kıbrıs'ta, AB üyeliğinden memnun olan Kıbrıslı Rumların oranı yüzde 17 artışla, yüzde 52’ye yükseldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB üyesi ülkelerde yapılan ve vatandaşların üyelikten memnuniyetini ölçen bir anketin “Eurobarometre” çerçevesinde açıklandığını, Kıbrıslı Rumların memnuniyet oranının AB ortalamasının altında kalmasına rağmen artış gösterdiğini yazdılar.

Habere göre ankete katılan 500 Kıbrıslı Rum’un yüzde 52’si, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olmasından memnun olduklarını, yüzde 13’ü memnun olmadıklarını belirtirlerken, yüzde 35 ise kararsız olduğunu dile getirdi.



AB genelinde ise memnun olma oranı ortalaması yüzde 60 seviyelerinde gerçekleşti.Ankete göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 48’i, 2019 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilecek AB seçimlerinin önemli olduğu görüşünü dile getirirken, yüzde 77’lik bir kesim ise çözülmesi gereken en büyük sorunun gençlerin işsizliği olduğunu belirtti.