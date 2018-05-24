Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103592
ALTIN
195.166
DOLAR
4.6812
STERLİN
6.2799
EURO
5.4891
Apartmandan düşen kişi ağır yaralandı
APARTMANDAN DÜŞEN KİŞİ AĞIR YARALANDI
Denktaş yalanladı!
DENKTAŞ YALANLADI!
Gümüş, Güney Kıbrıs'ta Yakalandı!
Firari Gümüş Güney'de yakalandı...
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
banner282

Kıbrıslı Rumların AB’dan duydukları memnuniyet arttı

Güney Kıbrıs'ta, AB üyeliğinden memnun olan Kıbrıslı Rumların oranı yüzde 17 artışla, yüzde 52’ye yükseldi.

Kıbrıslı Rumların AB’dan duydukları memnuniyet arttı

Güney Kıbrıs'ta, AB üyeliğinden memnun olan Kıbrıslı Rumların oranı yüzde 17 artışla, yüzde 52’ye yükseldi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:54
Kıbrıslı Rumların AB’dan duydukları memnuniyet arttı

Güney Kıbrıs'ta, AB üyeliğinden memnun olan Kıbrıslı Rumların oranı yüzde 17 artışla, yüzde 52’ye yükseldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB üyesi ülkelerde yapılan ve vatandaşların üyelikten memnuniyetini ölçen bir anketin “Eurobarometre” çerçevesinde açıklandığını, Kıbrıslı Rumların memnuniyet oranının AB ortalamasının altında kalmasına rağmen artış gösterdiğini yazdılar.
Habere göre ankete katılan 500 Kıbrıslı Rum’un yüzde 52’si, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olmasından memnun olduklarını, yüzde 13’ü memnun olmadıklarını belirtirlerken, yüzde 35 ise kararsız olduğunu dile getirdi.

banner277
AB genelinde ise memnun olma oranı ortalaması yüzde 60 seviyelerinde gerçekleşti.
Ankete göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 48’i, 2019 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilecek AB seçimlerinin önemli olduğu görüşünü dile getirirken, yüzde 77’lik bir kesim ise çözülmesi gereken en büyük sorunun gençlerin işsizliği olduğunu belirtti.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 11:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Konseyi, Rum Polisiyle İlgili Şikayetleri Değerlendiren Kurumu Etkisiz Buldu
Avrupa Konseyi, Rum Polisiyle İlgili Şikayetleri Değerlendiren Kurumu Etkisiz Buldu
"Komisyon’dan Rum Yönetimine “Baskı”
"Komisyon’dan Rum Yönetimine “Baskı”
Firari Gümüş Baf’ta Yakalandı
Firari Gümüş Baf’ta Yakalandı
Türk Lirası’nın Değer Kaybetmesi ve KKTC'nin Euro’ya Geçişine İlişkin Tartışmalar
Türk Lirası’nın Değer Kaybetmesi ve KKTC'nin Euro’ya Geçişine İlişkin Tartışmalar
Güney’de “Eğitim Kaynayan Kazan”...
Güney’de “Eğitim Kaynayan Kazan”...
PSEKA, Kongresini Trump Internatıonal Binasında yapıyor...
PSEKA, Kongresini Trump Internatıonal Binasında yapıyor...
Güney’de “Eğitim Kaynayan Kazan”...
Güney’de “Eğitim Kaynayan Kazan”...
UNHCR’nin Güney Kıbrıs’taki “siyasi sığınma başvuru sahiplerinin yaşam koşulları” raporu
UNHCR’nin Güney Kıbrıs’taki “siyasi sığınma başvuru sahiplerinin yaşam koşulları” raporu
DİKO’dan atılanların sayısı 5 bine yaklaştı
DİKO’dan atılanların sayısı 5 bine yaklaştı
Güney Kıbrıs İsrail Hava Kuvvetlerinin seminerine katılacak
Güney Kıbrıs İsrail Hava Kuvvetlerinin seminerine katılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim