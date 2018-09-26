“Kıbrıslı Rumlar Yoksullar İçin Dayanışma Duygusuna Sahip“

Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun yoksullar karşısında dayanışma duygusuna sahip olduğu bildirildi.



Alithia gazetesi haberinde dün Brüksel’de yayımlanan, gelişmekte olan ülkelere bakış açısının sorgulandığı Eurobaremetre sonuçlarına yer verdi.



Çıkan sonuçlara göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 95’inin, AB’nin kalkınmakta olan ülkelere ekonomik destek sağlamasının önemli ya da oldukça önemli bulduğunu kaydeden gazete, kalkınma yarımlarıyla ilgili görüşler sorgulandığında, Kıbrıslı Rumların yüzde 93’ünün, bunun AB’nin en başta gelen önceliği olması gerektiğini ifade ettiğini aktardı.



Habere göre Kıbrıslı Rumların yarısından fazlası, yardımın hedefinin, yoksulluğun ortadan kaldırılması olduğu düşüncesine sahiptir.



Kıbrıslı Rumların yüze 93’ünün, kalkınmakta olan ülkelerde yoksulluğun ortadan kaldırılmasının ulusal hükümetlerin değil, AB’nin görevi olması gerektiğini düşündüklerini aktaran gazete, ayrıca yüzde 92’sinin, bu eylemin, AB vatandaşlarının bizzat kendilerine de yarar sağlayacağı görüşüne sahip olduğunu yazdı.



Haberde Kıbrıslı Rumların yüzde 94’ünün, yoksulluğun ortandan kaldırılmasının “ahlaki yükümlülük” olduğunu, ve yüzde 93’ünün, “barışçıl ve adil dünyaya” sahip olmaya katkı sağlayacağını belirttikleri de aktarıldı.



Kıbrıslı Rumların yüzde 89’unun, kalkınma yardımlarını, mülteci sorununun göğüslenmesiyle ilişkilendirdiğini de yazan gazete, yüzde 44’ünün de AB’nin ihtiyacı olan ülkelere daha fazla kalkınma ödeneği vermesi gerektiğini belirttiğini kaydetti.