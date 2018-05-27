Kıbrıslı Rumlar sağlık sisteminden memnun değil

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir anket, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun devlet hastaneleri ve genel sağlık sisteminden memnun olmadıklarını ortaya koydu.

Simerini gazetesi, Mayıs ayında 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anketin sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların büyük bir bölümünün Güney Kıbrıs’taki sağlık sisteminin iyi olmadığını düşündüklerini ortaya koyduğunu yazdı.

Ankete göre, sağlık sistemini nasıl buldukları sorusuna katılımcıların yüzde 25’i “hiç iyi değil” yanıtını verirken, yüzde 45’lik bir kesim ise “çok da iyi değil” yanıtını verdi.

Yüzde 30’luk bir kesimin “yeterince iyi” yanıtını verdiği soruya sadece yüzde 2’lik bir kesim “çok iyi” yanıtını verdi.

Sağlık sisteminin bugünkü halinden Rum Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu tutanların oranının yüzde 57 olduğunu, yüzde 25’lik bir kesimin hastane personelini, yüzde 16’lık bir kesimin ise Rum hükümetini sorumlu tuttuğunu vurgulayan gazete, uygulanması gündemde olan “Genel Sağlık Sistemi’nin” katılımcıların yüzde 43’ü tarafından ise çok az bilindiğini yazdı.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 96’sı kamu hastanelerinin işlevselliğinin sorunlu olduğu görüşünü de dile getirdiler.