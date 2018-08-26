banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
CTP'DEKİ KAVGA NE?
CTP'DEKİ KAVGA NE?
Mustafa Cengiz Hayatını Kaybetti!
Son Dakika
Lefkoşa'da ani ölüm...
Lapta'da kavga
LAPTA'DA KAVGA
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

“Kıbrıslı Rumlar Alış Veriş Yapıyor, Kıbrıslı Türkler İş Arıyor”

KIBRISLI TÜRKLER BU YILIN İLK YEDİ AYINDA KREDİ KARTIYLA GÜNEY KIBRIS’TA 11.5 MİLYON EURO HARCARKEN KIBRISLI RUMLAR BU SÜREDE KKTC’DE TOPLAM 6.7 MİLYON EURO HARCADI

“Kıbrıslı Rumlar Alış Veriş Yapıyor, Kıbrıslı Türkler İş Arıyor”

KIBRISLI TÜRKLER BU YILIN İLK YEDİ AYINDA KREDİ KARTIYLA GÜNEY KIBRIS’TA 11.5 MİLYON EURO HARCARKEN KIBRISLI RUMLAR BU SÜREDE KKTC’DE TOPLAM 6.7 MİLYON EURO HARCADI

26 Ağustos 2018 Pazar 10:49
“Kıbrıslı Rumlar Alış Veriş Yapıyor, Kıbrıslı Türkler İş Arıyor”

KIBRISLI TÜRKLER BU YILIN İLK YEDİ AYINDA KREDİ KARTIYLA GÜNEY KIBRIS’TA 11.5 MİLYON EURO HARCARKEN KIBRISLI RUMLAR BU SÜREDE KKTC’DE TOPLAM 6.7 MİLYON EURO HARCADI

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle Kıbrıslı Rumların KKTC’de daha çok alışverişe yönelmesi Rum basınına konu olmaya devam ediyor.

Kıbrıslı Rumlar için KKTC’de alışverişin cazip hale geldiği ve ucuz ürünler aradıkları; ekonomik kriz nedeniyle Güney Kıbrıs’ta iş arayan Kıbrıslı Türklerin sayısında ise artış olduğu belirtildi.
Kredi kartıyla yapılan harcamalarla ilgili verileri de yayımlayan Rum basınına göre, Kıbrıslı Türkler bu yılın ilk yedi ayında Güney Kıbrıs’ta 11.5 milyon Euro harcarken Kıbrıslı Rumlar bu sürede KKTC’de toplam 6.7 milyon Euro harcadı.
“Kathimerini” gazetesi ekonomi eki, “Kıbrıslı Rumlar Alışveriş Yapıyor, Kıbrıslı Türkler İş Arıyor- Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden, KKTC’de ve Güney Kıbrıs’ta Madalyonun İki Yüzü” başlıklı haberinde, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin her iki toplumdaki yansımalarına yer verdi.
Kıbrıslı Rumların, KKTC’de ilk olarak akaryakıt daha sonra ise gıda ve ilaç alımına yöneldiğini yazan gazete, Gazimağusa bölgesinde Vrisulles yakınlarındaki bir yerde, yüzlerce Kıbrıslı Rum müşteriye hizmet veren eczane sahibi genç bir Kıbrıslı Türk kadının açıklamalarını yayımladı.
Söz konusu Kıbrıslı Türk eczacı gazeteye yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Rum müşteriler olmasa bu büyük ekonomik krizi göğüsleyemem” ifadesini kullandı.
Kıbrıslı Türk eczacı, Kıbrıslı Türk müşterilerin alış verişlerini kısıtladığını, sadece ihtiyacı olan ilaçları satın aldıklarını belirtti.
KKTC’deki ilaç fiyatları konusunda da bilgi veren Kıbrıslı Türk eczacı, bilindik kolesterol hapının Güney Kıbrıs’ta 20-23 Euro, KKTC’de ise 7.5 Euro’ya denk gelen 53 TL olduğunu da söyledi.
Gazete, Kıbrıslı Rumların benzin, gıda ve ilaç alımının ötesinde konfeksiyon ürünlerine de ilgi gösterdiğini yazdı.
Güney Kıbrıs’ta iş arayan Kıbrıs Türk sayısında artış olduğunu da savunan gazete, gazeteye konuşan genç bir Kıbrıslı Türk’ün “maaşının geçen yıl KKTC’de 650 Euro olduğu, bugün ise bunun 350 Euro’ya düştüğünü” söylediğini belirtti.
DENGELER DEĞİŞTİ
Öte yandan Fileleftheros gazetesi ekonomi eki “KKTC’deki Şok Dengeleri Değiştirdi” başlıklı haberinde, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları ekonomik zorluklara yer verdi.
Gazete haberinde ayrıca Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta yaptıkları harcamalara ilişkin verileri de yayımladı.
KIBRISLI TÜRKLER GÜNEYDE 2015’TEN TEMMUZ 2018’E 84.5 MİLYON EURO HARCADI
JCC şirketinin verilerine de dayanarak gazete 2015 yılından 2018 Temmuz ayına kadar Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta, çoğunluğu süpermarketlerde olmak üzere toplam 84.5 milyon Euro harcadığını yazdı.
Habere göre Kıbrıslı Türkler sadece süpermarketlerde 15 milyon Euro’yu aşkın para harcadı.
Gazete bu miktarların sadece kredi kartı ile yapılan harcamalar olduğunu, nakit olarak yapılan alış veriş miktarının ise hesaplanmadığını belirtti.
Gazete yine JCC şirketinin verilerine dayanarak Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki harcamalarına oranla, Güney Kıbrıs’ta daha fazla para harcadığını yazdı.
KIBRISLI TÜRKLER GÜNEYDE AYDA ORTALAMA 1.5 MİLYON EURO HARCIYOR
Habere göre bu yıl 1 Ocak’tan Temmuz ayı sonuna kadar Kıbrıslı Türkler Güney Kıbrıs’ta 11.5 milyon Euro harcarken, bunun aylık ortalama 1.5 milyon Euro’ya denk geldiği belirtildi.
RUMLAR ÜÇ YILDA 33.4 MİLYON EURO HARCADI
Gazete Kıbrıslı Rumların son üç yılda ise KKTC’deki otellerde ve kumarhanelerde toplam 33.4 milyon Euro harcadığını yazdı.
RUMLARIN KUZEYDEKİ KREDİ KARTI HARCAMALARI 6.7 MİLYON EURO
Kıbrıslı Rumların, Temmuz ayı sonunda kadar kredi kartıyla KKTC’de toplam 6.7 milyon Euro harcadığını yazan gazete, 2017 yılında 9.5 milyon Euro harcama yaptığını bunların çoğunun otellerde konaklama için kullanıldığını belirtti.
Habere göre 2016 yılında Kıbrıslı Rumlar, oteller, kumarhaneler ve uçak biletleri için 7.3 milyon Euro, 2015 yılında ise toplam 6.8 milyon Euro (2.3 milyon oteller, 1.5 milyon kumarhane, 1.3 milyon uçak bileti) harcama yaptı.
Kıbrıslı Rumların son üç yılda Türkiye’deki harcamaları ise 15 milyon Euro’yu aştı.


 
banner288
Son Güncelleme: 26.08.2018 14:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ellinas: “Paylaşım Oranları Konusunda Öneri Değişikliği Kabul Edilmemeli”
Ellinas: “Paylaşım Oranları Konusunda Öneri Değişikliği Kabul Edilmemeli”
Silikiotis: “Hükümet BM’yi Çözüm İçin Çalıştığına İkna Etmek Zorunda”
Silikiotis: “Hükümet BM’yi Çözüm İçin Çalıştığına İkna Etmek Zorunda”
Politis Tacan Reynar’la Röportaj Yaptı!
Politis Tacan Reynar’la Röportaj Yaptı!
Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis: “Mülteci Kabulünde Sınırdayız”
Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis: “Mülteci Kabulünde Sınırdayız”
Nikos Hristodulidis: “Mevcut durum tehlikeli”
Nikos Hristodulidis: “Mevcut durum tehlikeli”
Rum Eski Bakan Kikis Kazamias Kıbrıs sorunu hakkında konuştu
Rum Eski Bakan Kikis Kazamias Kıbrıs sorunu hakkında konuştu
Paşiammo’da kayıplar için kazı
Paşiammo’da kayıplar için kazı
Mavroyannis: “Kıbrıs için kadife ayrılık yok”
Mavroyannis: “Kıbrıs için kadife ayrılık yok”
“Kıbrıs sorunu ABD ve Türkiye ilişkilerindeki soğuk savaş ortamında kayıp”
“Kıbrıs sorunu ABD ve Türkiye ilişkilerindeki soğuk savaş ortamında kayıp”
Eski Polis Çavuşunun Evinde Silah Ve Mühimmat Bulundu!
Eski Polis Çavuşunun Evinde Silah Ve Mühimmat Bulundu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim