“Kıbrıslı Rumlar Alış Veriş Yapıyor, Kıbrıslı Türkler İş Arıyor”

KIBRISLI TÜRKLER BU YILIN İLK YEDİ AYINDA KREDİ KARTIYLA GÜNEY KIBRIS’TA 11.5 MİLYON EURO HARCARKEN KIBRISLI RUMLAR BU SÜREDE KKTC’DE TOPLAM 6.7 MİLYON EURO HARCADI

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle Kıbrıslı Rumların KKTC’de daha çok alışverişe yönelmesi Rum basınına konu olmaya devam ediyor.

Kıbrıslı Rumlar için KKTC’de alışverişin cazip hale geldiği ve ucuz ürünler aradıkları; ekonomik kriz nedeniyle Güney Kıbrıs’ta iş arayan Kıbrıslı Türklerin sayısında ise artış olduğu belirtildi.Kredi kartıyla yapılan harcamalarla ilgili verileri de yayımlayan Rum basınına göre, Kıbrıslı Türkler bu yılın ilk yedi ayında Güney Kıbrıs’ta 11.5 milyon Euro harcarken Kıbrıslı Rumlar bu sürede KKTC’de toplam 6.7 milyon Euro harcadı.“Kathimerini” gazetesi ekonomi eki, “Kıbrıslı Rumlar Alışveriş Yapıyor, Kıbrıslı Türkler İş Arıyor- Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden, KKTC’de ve Güney Kıbrıs’ta Madalyonun İki Yüzü” başlıklı haberinde, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin her iki toplumdaki yansımalarına yer verdi.Kıbrıslı Rumların, KKTC’de ilk olarak akaryakıt daha sonra ise gıda ve ilaç alımına yöneldiğini yazan gazete, Gazimağusa bölgesinde Vrisulles yakınlarındaki bir yerde, yüzlerce Kıbrıslı Rum müşteriye hizmet veren eczane sahibi genç bir Kıbrıslı Türk kadının açıklamalarını yayımladı.Söz konusu Kıbrıslı Türk eczacı gazeteye yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Rum müşteriler olmasa bu büyük ekonomik krizi göğüsleyemem” ifadesini kullandı.Kıbrıslı Türk eczacı, Kıbrıslı Türk müşterilerin alış verişlerini kısıtladığını, sadece ihtiyacı olan ilaçları satın aldıklarını belirtti.KKTC’deki ilaç fiyatları konusunda da bilgi veren Kıbrıslı Türk eczacı, bilindik kolesterol hapının Güney Kıbrıs’ta 20-23 Euro, KKTC’de ise 7.5 Euro’ya denk gelen 53 TL olduğunu da söyledi.Gazete, Kıbrıslı Rumların benzin, gıda ve ilaç alımının ötesinde konfeksiyon ürünlerine de ilgi gösterdiğini yazdı.Güney Kıbrıs’ta iş arayan Kıbrıs Türk sayısında artış olduğunu da savunan gazete, gazeteye konuşan genç bir Kıbrıslı Türk’ün “maaşının geçen yıl KKTC’de 650 Euro olduğu, bugün ise bunun 350 Euro’ya düştüğünü” söylediğini belirtti.DENGELER DEĞİŞTİÖte yandan Fileleftheros gazetesi ekonomi eki “KKTC’deki Şok Dengeleri Değiştirdi” başlıklı haberinde, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları ekonomik zorluklara yer verdi.Gazete haberinde ayrıca Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta yaptıkları harcamalara ilişkin verileri de yayımladı.KIBRISLI TÜRKLER GÜNEYDE 2015’TEN TEMMUZ 2018’E 84.5 MİLYON EURO HARCADIJCC şirketinin verilerine de dayanarak gazete 2015 yılından 2018 Temmuz ayına kadar Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta, çoğunluğu süpermarketlerde olmak üzere toplam 84.5 milyon Euro harcadığını yazdı.Habere göre Kıbrıslı Türkler sadece süpermarketlerde 15 milyon Euro’yu aşkın para harcadı.Gazete bu miktarların sadece kredi kartı ile yapılan harcamalar olduğunu, nakit olarak yapılan alış veriş miktarının ise hesaplanmadığını belirtti.Gazete yine JCC şirketinin verilerine dayanarak Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların KKTC’deki harcamalarına oranla, Güney Kıbrıs’ta daha fazla para harcadığını yazdı.KIBRISLI TÜRKLER GÜNEYDE AYDA ORTALAMA 1.5 MİLYON EURO HARCIYORHabere göre bu yıl 1 Ocak’tan Temmuz ayı sonuna kadar Kıbrıslı Türkler Güney Kıbrıs’ta 11.5 milyon Euro harcarken, bunun aylık ortalama 1.5 milyon Euro’ya denk geldiği belirtildi.RUMLAR ÜÇ YILDA 33.4 MİLYON EURO HARCADIGazete Kıbrıslı Rumların son üç yılda ise KKTC’deki otellerde ve kumarhanelerde toplam 33.4 milyon Euro harcadığını yazdı.RUMLARIN KUZEYDEKİ KREDİ KARTI HARCAMALARI 6.7 MİLYON EUROKıbrıslı Rumların, Temmuz ayı sonunda kadar kredi kartıyla KKTC’de toplam 6.7 milyon Euro harcadığını yazan gazete, 2017 yılında 9.5 milyon Euro harcama yaptığını bunların çoğunun otellerde konaklama için kullanıldığını belirtti.Habere göre 2016 yılında Kıbrıslı Rumlar, oteller, kumarhaneler ve uçak biletleri için 7.3 milyon Euro, 2015 yılında ise toplam 6.8 milyon Euro (2.3 milyon oteller, 1.5 milyon kumarhane, 1.3 milyon uçak bileti) harcama yaptı.Kıbrıslı Rumların son üç yılda Türkiye’deki harcamaları ise 15 milyon Euro’yu aştı.