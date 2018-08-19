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Kıbrıslı Rum KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak mal geçirirken yakalandı

Kıbrıslı Rum KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak mal geçirirken yakalandı

19 Ağustos 2018 Pazar 08:25
Kıbrıslı Rum KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak mal geçirirken yakalandı

Kıbrıslı bir Rum, ara bölgede bulunan “Pila” (Pile) köyünden bir Kıbrıslı Türk’ün evinden, orijinal olmayan kıyafet, ayakkabı, çanta vb ürünleri satın alarak kaçak yolla Güney Kıbrıs’a geçirdiği gerekçesiyle Rum polisince tutuklandı.

Alithia gazetesi, Rum polisinin, Kıbrıslı bir Rum’un Pile’deki bir Kıbrıslı Türk’ün evinden kaçak mal alarak Güney Kıbrıs’a götüreceği ihbarını almasının ardından, söz konusu Kıbrıslı Rum’u takibe aldığını ve kaçak ürünleri yakaladığını yazdı.

Gazete, 49 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un aracını durduran polislerin yaptıkları aramada toplam 5 bin 793 adet gümrüğü ödenmemiş eşya tespit ettiğini, suçunu kabul eden Kıbrıslı Rum’un 7 bin 500 Euro ceza ödedikten sonra serbest bırakıldığını belirtti.
 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 12:22
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