Güney Kıbrıs:
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20 Aralık 2016 Salı 08:56

Kıbrıslı Rum Göçmenlere 4 Bin 246 Ev

Kıbrıslı Rum göçenlere 4 bin 246 adet Kıbrıs Türk evinin verildiği bildirildi.

Kıbrıslı Rum Göçmenlere 4 Bin 246 Ev
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Kıbrıslı Rum göçenlere 4 bin 246 adet Kıbrıs Türk evinin verildiği bildirildi.

Alithia gazetesine göre Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, AKEL Milletvekili Skevi Kukuma’nın bir sorusu üzerine kuzeyden ayrılan Kıbrıslı Rum göçmenlerle ilgili bilgiler paylaştı.

Güney Kıbrıs çapında, Kıbrıslı Rum göçenlere 4 bin 246 adet Kıbrıs Türk evinin verildiğini belirten Hasikos, 226 bin 787 kişinin göçmen kimliğine sahip olduğunu söyledi.

Hasikos, ilgili birim tarafından oluşturulan göçmen kartlarının sayısı 1974’ten 2013 Aralık ayına kadar 210 bin iken, 2014 Ocak ayından 2016 Mart ayına kadar 2 bin 300 başvuru alındığını belirtti.

Kart sayısının, sadece barınma için başvuruda bulunanların sayısına denk olmadığını; her başvuru sahibine eşi için ya da olası barınma başvurusuna dahil olan kişiler için ayrı kartlar oluşturulduğunu kaydeden Hasikos, Rum “Ağırlığın Eşit Paylaşımı Birimi”nin verilerine göre 1996 yılından 2016 Şubat ayına kadar çeşitli planlar kapsamında incelenen başvuru sayısının 51 bin 800 olduğunu belirterek, bu rakamım yüzde 90’ının göçmen, yüzde 10’unun kuzeyde mal sahibi olup da göçmen olmayanlardan oluştuğunu söyledi.

Hasikos, kuzeydeki malın değerine ve onaylanabilecek borcun azami tutarına göre her mal sahibinin birden fazla başvuruda bulunma hakkının olduğunu belirtti.

          

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Rum Göçmenler
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