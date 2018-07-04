Kıbrıslı Rum Göçmen Çiftin Açtığı Davanın Sonucu Bugün!

Kıbrıs Rum gömen çift Thomas ve Eleni Kaullas’ın, KKTC’deki mallarıyla ilgili “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhine açtıkları davada verilen karara karşı açtıkları temyiz davasının görülmesinde gecikme yaşanması nedeniyle bu kez Rum Başsavcısı aleyhine açtıkları davanın sonucunun bugün açıklanması bekleniyor.



Fileleftheros gazetesi, Rum göçmen çiftin 1974 sonrası KKTC’de kalan taşınmaz mallarının kullanım kaybı ve Rum Yönetimi’nin savaşın olumsuz sonuçlarının giderilmesinde eşit davranmadığı gerekçesiyle açtıkları davanın reddedilmesi üzerine temyize başvurduklarını yazdı.



Ancak temyiz davasının görülmesinde gecikme yaşandığını aktaran gazete, bu gecikme dolayısıyla çiftin davayı geri çekerek Rum Başsavcı aleyhine dava açtığını kaydetti.



Haberde Rum Yüksek Mahkemesi’nin bugün Başsavcı aleyhinde açılan davanın sonucunu açıklayacağı belirtildi.

