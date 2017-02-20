Güney Kıbrıs:
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20 Şubat 2017 Pazartesi 09:12

Kıbrıslı Rum Ara Bölgeye Gireceğini Söyledi Ve Yaptı

Adanın bölünmüşlüğünü protesto etme amacıyla ara bölgeye gireceğini duyuran ve bu eylemini dün hayata geçiren Kıbrıslı Rum sosyolog Orestis Tringidis’le ilgili haberler bugün Rum basınında da yer aldı.

Kıbrıslı Rum Ara Bölgeye Gireceğini Söyledi Ve Yaptı
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 Adanın bölünmüşlüğünü protesto etme amacıyla ara bölgeye gireceğini duyuran ve bu eylemini dün hayata geçiren Kıbrıslı Rum sosyolog Orestis Tringidis’le ilgili haberler bugün Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi “Öfkeli Kıbrıslı Rum Söyledi ve Yaptı… Kıbrıs Sorununun Süregelmesini Protesto İçin Ara Bölgeye Geçti” başlıklarıyla verdiği haberinde, Tringidis’in önceden sosyal medyadan duyurduğu üzere dün “duvar ve tel örgüleri yıkmak için” Baf kapısına gittiğini yazdı.

Görgü tanıklarına göre bölgedeki bazı kum torbalarını kısa bir sürede delmeyi başaran Tringidis’in Baf kapısında tel örgülerin arasından geçmesi engellendiğinde arkadaşlarıyla birlikte Ledra Palas’a gittiğini kaydeden gazete, iki arkadaşıyla birlikte ara bölgeye geçerek fotoğraf çektiklerini ve kahve içtiklerini belirtti.

Haberde Tringidis ve arkadaşlarının eyleminin Rum ve BM polisince anlayışla karşılandığına dikkat çeken gazete, kendi istekleriyle ara bölgeden çıkan Tringidis ve iki arkadaşının polis merkezine götürülerek eylemlerinin sebebini açıklamalarının istendiğini aktardı.

Gazeteye göre polis, üç eylemciye, eylemlerini bir daha tekrarlamamaları yönünde sert uyarılarda bulundu.


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